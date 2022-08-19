Житель Петербурга признался в убийстве жены, пропавшей 15 лет назад

Петербуржец признался в убийстве пропавшей жены. Фото: ГСУ СКР по СПб

Следователи петербургского управления СК России раскрыло дело об убийстве 29-летней женщины, которую считали пропавшей 15 последних лет. В ноябре 2007 года о пропаже супруги в полицию заявил ее муж. Через полтора десятилетия он сам сознался, что убил жену во время ссоры и сделал вид, что она сбежала. Труп мужчина закопал в лесу под Выборгом.

- По версии следствия, в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов расположенного на Северном проспекте в ходе ссоры подозреваемый совершил убийство своей супруги. С целью сокрытия преступления, он вывез тело в Выборгский район Ленобласти, где закопал в лесном массиве, - сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Чтобы создать видимость того, что жена сама ушла из дома, мужчина собрал ее вещи и выкинул в помойку. При этом он играл роль обеспокоенного мужа, размещая объявления о поисках пропавшей в соцсетях.

Сначала женщину искала полиция и волонтеры, а через год Следком возбудил дело по статье «Убийство», что было необходимо для проведения следственных процедур. Однако результатов это не дало.

И лишь сейчас дело удалось раскрыть. Мужчина дал признательные показания и отвез следователей на то место, где закопал труп жены. Учитывая, что прошло 15 лет, останки пока еще ищут.

Известно, что на момент убийства у супругов было двое маленьких детей.

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