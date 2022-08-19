Клиенты Уралсиба получили доступ в бизнес-залы во время путешествий. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб запустил программу доступа в бизнес-залы для держателей карты MIR Supreme, которая выдается владельцам пакетов услуг Premium Light, Premium, Premium Sport, а также Private*.

Программа предоставляет клиентам банка возможность посещения бизнес-залов в аэропортах и на ж/д вокзалах по всему миру. При входе в бизнес-зал владельцу карты MIR Supreme нужно будет просто предъявить QR-код из мобильного приложения DragonPass.

В настоящий момент DragonPass - единственная международная программа, позволяющая пользователям из России посещать бизнес-залы как в России, так и за рубежом.

*«Премиум Лайт», «Премиум», «Премиум Спорт», «Прайвет»

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 220 точек продаж, 1444 банкомата и 305 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.