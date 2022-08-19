Сезон грибов в Ленинградской области начнется в начале сентября

Миколог рассказал, когда можно собирать грибы в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето в Санкт-Петербурге выдалось очень хорошим и жарким, но пока что неудачным для грибников. Умельцы своего дела, конечно, возвращаются из леса с добычей, но не особо большой и, как правило, пока червивой. О том, куда делись грибы и когда же они наконец пойдут, "КП-Петербург" рассказал миколог Антон Трофимов.

- Сезон грибов чуть-чуть начинается. Сейчас меньше грибов из-за засухи. Очень жарко и сухо в лесу. В целом грибам хватает влаги даже от росы. Но активно пойдут только когда температура пойдет на спад, - рассказал специалист.

Сейчас уже начали "просыпаться" сосновые боры. В лесах можно встретить и подосиновики и белые, но червивость их зашкаливает. Опять же причина тому жара.

Лучше собирать грибы в сентябре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока что достаточно в большом количестве в лесах Ленобласти можно повстречать попловки желто-бурые, серые, шафрановые.

- Их полно в лесах, но их мало кто собирает. Еще много вороночника рожковидного. Это черная лисичка. Их полно в ельниках, на холмиках. Но этот гриб тоже мало кто собирает, хотя гриб деликатесный. Но кто не знает этот гриб, тот не найдет, так как он хорошо маскируется, - отметил Трофимов.

Основное разнообразие и масштаб белых грибов, подосиновиков и подберезовиков начнется примерно через 2,5 недели, уже в начале сентября. А отправляться на "тихую охоту" в Карелию, отметил миколог, лучше на две-три недели после того, как грибы полезут в Ленобласти. Именно тогда там начинается пик.