Подорожавшая и дурнопахнущая. «Общественный контроль» выдал «черный список» производителей кильки в томате

Консервированная рыба оказалась дурнопахнущей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дачный сезон в самом разгаре. И пока садоводы с утра до ночи проводят на своих участках, любимыми деликатесами у них остаются консервы. Поэтому килька в томатном соусе пользуется большой популярностью в конце лета и в начале осени. Но есть ли внутри жестяных банок настоящая рыба и насколько она безопасна, решили выяснить специалисты петербургской организации «Общественный контроль».

Десять банок консервов известных марок отнесли в лабораторию, где проверили состав закуски. Только три производителя прошли испытания, к остальным осталось много вопросов.

МЕНЬШЕ РЫБЫ ПО ЗАКОНУ

Часто покупатели замечают, что в консервах стало больше соуса, масла или воды, но меньше рыбы. По нынешнему ГОСТу кильки в томатном соусе в банке должно быть не меньше 60%, раньше стандарт был 70%. Проверенные образцы по этому пункту даже порадовали специалистов лаборатории. Во всех консервах рыбы было чуть больше положенного.

Больше всего ее оказалось в консервах из Республики Крым - торговых марок «Пролив. Традиции качества 1873» и «Ультрамарин» - 85%. Продукция последнего производителя оказалась еще и самой дешевой - 167 рублей за килограмм. Меньше всего рыбы - 64,5% -специалисты обнаружили в консервах торговой марки «О`КЕЙ» по цене 208 рублей за килограмм.

- Члены закупочной комиссии сразу отметили, что средняя стоимость килограмма консервов сейчас на 20% выше, чем год назад. И это при том, что половина приобретенных рыбных консервов изготовлена еще в прошлом году, - комментируют в «Общественном контроле».

ПРИВКУС ГОРЕЧИ И ПЕЧАЛИ

Большое разочарование может ждать покупателей после дегустации рыбного деликатеса, ведь по вкусу несколько образцов оказались кислыми и горькими.

Согласно протоколам испытаний, легкий привкус горечи нашли в консервах торговых марок NordFiord, «Барс», «Мореслав», «Беринг», «Ультрамарин» и продукции ООО «ВО СТО КРАТ». Кисловатый вкус был и у закуски торговой марки «Азовчанка».

Специалисты говорят, есть несколько причин, почему консервы могут быть горькими. Производители или используют тухлую рыбу, либо совсем не кильку.

- Привкус горечи возможен из-за того, что изготовитель при производстве рыбных консервов в качестве исходного сырья использовал хамсу, которая имеет природный привкус горечи, - поясняет председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. - При замене сырья изготовитель обязан предупредить потребителя, однако на банках с рыбой, в которых определен привкус горечи, указана килька. Да и по цене хамса на 15-20% дешевле, так что, возможно, потребителю продают сегодня под видом кильки более дешевый продукт. По своим полезным свойствам и пищевой ценности эти две разновидности рыбы похожи, однако хамса более жирная и более богата белком.

«Общественный контроль» отправил жалобу и потребовал провести проверку на качество Роспотребнадзор.

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ

Вкус и запах консервов должны быть приятными, свойственными консервам данного вида, без посторонних запахов и привкусов, а консистенция мяса рыбы - нежной, сочной. Переваренное мясо рыбы, мутный бульон, «каша» вместо целых кусков, посторонние примеси не допускаются.

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

Только три образца полностью соответствовали указанному качеству. Специалисты лаборатории рекомендуют к покупке кильку торговых марок «Пролив. Традиции качества 1873», «За Родину» и «О`КЕЙ». Консервы «За Родину» оказались самыми дорогими из всех, приобретенных для экспертизы, - 521 рублей за килограмм.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Всеволод ВИШНЕВЕЦКИЙ, председатель общественной организации «Общественный контроль»:

- Столь существенная разница в стоимости консервов с разной массой рыбного сырья объясняется тем, что одни изготовители перерабатывают выловленную кильку прямо на берегу, а другие, не имеющие доступа к местам вылова, вынуждены ее завозить на переработку из других регионов, увеличивая себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому мы рекомендуем потребителям выбирать те рыбные консервы, которые выработаны в регионах, где развита не только переработка рыбы, но и ее непосредственная добыча. Если производство консервов находится за тысячи километров от места вылова рыбы, то на качестве готового продукта негативно может отразиться нарушение температурных режимов при транспортировке и хранении рыбного сырья в течение длительного времени. Да и неоднократные циклы заморозки и дефростации рыбы во время долгой логистики серьезно ухудшают ее органолептические свойства.