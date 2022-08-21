В Петербурге люди полчаса провисели на сломанном аттракционе

Карусель подняла людей вверх, а затем внезапно сломалась. Фото: vk.com/megapolis_incident

Посетители аттракциона «Седьмое небо» в парке развлечений «Диво Остров» в Петербурге получили двойную дозу адреналина. Днем в воскресенье, 21 августа, люди сели на карусель, а как только он поднял любителей экстрима ввысь, там же и завес. Оказалось, что аттракцион внезапно сломался.

Жуткую картину с зависшими на высоте людьми сняли очевидцы. Шокирующее видео попало в сеть.

- Висят до сих пор. Уже более десяти минут прошло. Жесть, - комментирует девушка за кадром.

Ролик выложили в группе «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы сообщают, что из-за сломанного аттракциона люди зависли наверху на полчаса, затем их спустили вниз.

Никто из посетителей не пострадал, зато впечатлений набрались на долгое время.