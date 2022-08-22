Ленобласть возрождает Енакиево: Школьникам - классы, пациентам - больницы, водителям - дороги

Чтобы быстро подлатать покрытие, областные службы привезли с собой мобильный асфальтобетонный завод. Фото: Сергей ВДОВИН Фото: Администрация ЛО

В День России, 12 июня, Ленинградская область и Енакиево Донецкой Народной Республики начали официально дружить: 47-й регион взял шефство над небольшим украинским городом, подарив ему денежный сертификат на медицинское оборудование, шесть автобусов, книги для библиотек, технику для ремонта дорог. С таких, казалось бы, небольших полезных презентов началась масштабная кампания по восстановлению Енакиево. И хотя между побратимами 1800 километров, Ленобласть регулярно протягивает Енакиево руку помощи. «Комсомолка» узнала, чем регион уже успел ему помочь и какие добрые дела в планах.

ТРАНСПОРТ, АСФАЛЬТ И НОВЫЕ ТРУБЫ

Пока остальным донбасским жителям и беженцам продолжают передавать гуманитарные грузы с самыми необходимыми мелочами для жизни - от салфеток до одежды, - в Енакиево уезжают грузы повнушительнее. Ленобласть пакует для побратима мебель, стройматериалы, оргтехнику и канцелярские товары. Такой набор собрали специально для того, чтобы подготовить город к учебному году и началу отопительного сезона. Один из последних грузов весом 20 тонн отправили в город буквально на позапрошлой неделе.

Еще несколько грузовиков с брусом, доской и вагонкой уехали в Енакиево еще в июне. Строительную древесину область отправила для ремонта полов, окон и кровель социальных объектов, еще часть материалов пустили на строительство жилых домов. За вклад в восстановление инфраструктуры Енакиево регион даже похвалили в Совете Федерации.

«Такая поддержка позволит жителям республики восстановить свои дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты. Благодарю вас за оказанную поддержку в организации поставок гуманитарной помощи», - писал в благодарственном письме Александру Дрозденко вице-спикер Юрий Воробьев.

План работ у области получился большой. Вместе с властями Енакиево начали ремонтировать школы, больницы и детсады, чинить дороги, теплосети и трубы, устанавливать фонари и обновлять общественный транспорт.

По договоренности с соседом-Петербургом Ленобласть передала Енакиево не только автобусы, но и шесть трамвайных вагонов. Они заменили 40-летние составы, которые давно устарели. Кстати, об асфальте: латать дороги начали областные службы, которые привезли с собой мобильный асфальтобетонный завод.

ДОКТОРА НА МЕСТЕ И ОНЛАЙН

Ленинградцы не только восстанавливают дороги, инженерные коммуникации и здания. На первом месте у региона-помощника - люди. Специально для жителей Енакиево в город направили уже третью бригаду медиков, которая трудится в передвижной больнице. Педиатр, гинеколог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, лор, рентген-лаборант из четырех областных больниц оценивают здоровье всех желающих, делают анализы и проводят диспансеризацию.

- За месяц работы второй команды консультации врачей получили около трех тысяч жителей Енакиево, исследования прошли порядка двух тысяч человек, - рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

В город направили уже третью бригаду медиков, которая трудится в передвижной больнице. Фото: Сергей ВДОВИН Фото: Администрация ЛО

Не сидят без дела и медики, оставшиеся в области: врачи Ленинградской областной клинической больницы общаются с пациентами из Енакиево по видеосвязи. На онлайн-консультациях по четвергам врачи разбирают сложные случаи заболеваний и отбирают пациентов для лечения в клинике. В больнице уже подлечили и отправили на родину трех взрослых енакиевцев, приезжавших в регион.

Позаботились о маленьких енакиевцах: восьмерых детей от 9 месяцев до 17 лет взяли на обследование в Детскую клиническую больницу с соматическими, психоневрологическими, эндокринологическими, урологическими заболеваниями. У ребят взяли анализы, некоторых даже прооперировали. Семеро из них пошли на поправку и скоро вернутся домой, а один мальчик пока остается под наблюдением врачей. В сентябре медики 47-го региона примут еще троих ребятишек разного возраста.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Область пообещала поставить на ноги культуру, искусство, туризм, образование, спорт Енакиево. Культуре успели помочь в июне - вернули сцене местного ДК подобающий вид.

Сфера образования - это в первую очередь школы. Их активно готовят к новому учебному году. В зданиях делают ремонт, в классы ставят новенькие парты, капитально обновляют столовые.

- Передали городу нагревательное и холодильное оборудование, духовые шкафы для школьных столовых, - отчитывался в июне губернатор Александр Дрозденко.

Помогают и книгами. Полки в школьных библиотеках загружают учебниками и художественной литературой. Школьников будут ждать также канцелярские наборы с тетрадками, ручками, красками и другими важными для учебы и творчества вещами. Кстати, молодые учителя из Ленобласти готовятся к командировке в Енакиево - они займутся компьютеризацией школ и настроят к занятиям интерактивные доски.

Не оставили в стороне и спорт. Ленобласть поможет подшефному городу возродить комплекс ГТО. Специалисты областного профильного комитета подскажут коллегам план действий, а еще подарят енакиевским первоклашкам спортивные дневники достижений.

Обновление затронет все сферы жизни побратима — и крупные предприятия, и школьные столовые. Фото: Сергей ВДОВИН Фото: Администрация ЛО

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Ребята отдыхают под Гатчиной и Кингисеппом

Маленьким жителям Енакиево область помогает по отдельной программе. Сотню подростков с распростертыми объятиями встретили в лагере Бокситогорского района - ребята уже хорошенько отдохнули на первой смене. Еще сотня детей заехала в лагеря «Россонь» и «Маяк» в Кингисеппском и Гатчинском районах в начале августа.

Программу для ребят подготовили насыщенную: экскурсии по области, соревнования, концерты, мастер-классы и творческие встречи. Особенно душевно в лагере отмечали дни рождения енакиевских подростков. А уж как встречали детей на Московском вокзале - просто песня! В прямом смысле - ребят приветствовал военный оркестр.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова, детские смены могут распространить и на осень. Этот вопрос пока прорабатывают.