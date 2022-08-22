Петербуржцы продолжают жаловаться на счета за услуги по вывозу мусора, которыми не пользуются

С 1 января Петербург перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мусор вывозят - плати. Не вывозят - все равно плати. В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница частного дома в Коломягах. Уже полгода в квитанции от ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» ей приходит счет за вывоз отходов. Подобные суммы от Невского экологического оператора (НЭО) видят все петербуржцы. Однако ситуация Ольги Сергеевны особенная - ближайший мусорный контейнер находится далеко, на территории огороженного жилого комплекса. Дойти до него с мешками пенсионерка не может, а потому вместе с соседями вызывает частную службу, которая подъезжает прямо к дому и забирает зловонные мешки. Платить дважды женщина не собирается, а долг постепенно копится.

Платить придется всем

С 1 января Петербург перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За цикл от вывоза с контейнерной площадки до сортировки на современных объектах обработки, утилизации и размещения теперь отвечает НЭО. По сути, он заменил более 300 подрядчиков.

- С начала года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге получила статус коммунальной услуги, и начисление платежей за нее перешло в квитанцию, выставляемой расчетным центром «Петроэлектросбыта», - рассказал «Комсомолке» директор отделения «Юг» мультисервисной компании «ДОМСПБ» Андрей Матюк. - Конечно же, консультируем наших клиентов и объясняем, из чего складывается платеж, подсказываем, куда нужно обратиться, если требуется перерасчет. Платеж за вывоз ТКО формируется предельно прозрачно: тариф и норматив – проверить легко. Тем клиентам, кто может рассчитывать на меры социальной поддержки, предлагаем обратиться в центр жилищных субсидий.

Жительница частного дома в Коломягах уже полгода получает квитанции со счетом за вывоз отходов.

До начала года управляющая компания, ТСЖ или ЖСК самостоятельно заключали договоры на вывоз ТКО. Теперь счета приходят только от НЭО. И некоторые жители, не использующие контейнеры, этому удивились.

- Почему я должна платить НЭО, если не заключала с ним никакого договора и не пользуюсь его услугами?! За полгода больше двух тысяч рублей долга накопилось! - негодует Ольга Сергеевна.

В НЭО «Комсомолке» сообщили, что все обязательства выполняют, а установкой контейнеров в пешей доступности должна озаботиться администрация, в данном случае Приморского района.

- Мы вывозим отходы согласно территориальной схеме со специальных мест накопления (контейнерных площадок), - объяснили в НЭО. - За организацию мест накопления отвечает районная администрация. Вывоз ТКО при таком методе производится с соблюдением санитарных норм.

РАНО «ПОКАЗЫВАТЬ ПАЛЬЦЕМ»

В НЭО отметили, что районы помогают организовать вывоз мусора прямо от дома или специальных мест погрузки за дополнительную плату, при этом льготникам услугу предоставляют безвозмездно. Как пояснили в администрации Приморского района, в частном секторе МО «Коломяги» возможен «сигнальный метод» вывоза ТКО, когда по графику специализированный транспорт, подавая сигнал, объезжает точки, определенные местной администрацией, и ожидает передачу мусора от жителей в течение 15-20 минут.

Ольга Сергеевна об этом никогда не слышала. Зато слышали юристы. Кроме того, они знают, что контейнерные площадки необходимо устанавливать в непосредственной близости от каждого дома.

- По санитарным правилам и нормам расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных и индивидуальных жилых домов должно быть не менее 20 и не более 100 метров, - отмечает юрист по гражданским делам Артем Бардашевич.

В ходе мусорной реформы полномочия по установке контейнеров передали администрациям районов, но передача этой обязанности от муниципальных образований еще не завершена. Поэтому проблемой занимаются все - подключились даже парламентарии.

- Программа федерального значения не может учитывать локальные особенности субъектов, и наша задача дополнять законодательную базу, формируя порядок взаимодействия исполнительных органов власти, - объясняет депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Новиков. - По этой причине сейчас рано «показывать пальцем» на конкретных исполнителей и требовать от них решения. Сегодня это совместная работа, в которой мы принимаем непосредственное участие.

По словам Новикова, установка дополнительных контейнеров в частном секторе МО «Коломяги» обсуждается с районной администрацией и НЭО. Подобные обращения поступали и из Выборгского района. В квартале «Озерки» проблему решили - организовали дополнительные пункты сбора мусора после обращения народа к депутатам.

- Обращения граждан помогают точнее сформировать потребность населения и согласовать возможные места расположения контейнерных площадок. Вопрос о вывозе от домовладения неоднозначен, он выносится в качестве поправок и замечаний к закону и требует более тщательной проработки, так как может вызвать резкое изменение в тарифах, - добавляет Новиков. - Для начала нужно благоразумно подойти к формированию функциональных зон по накоплению ТБО, а далее добавлять вариации.

В НЭО утверждают: собственник обязан платить за вывоз ТКО.

СОРЯТ НЕ «КВАДРАТЫ», А ЛЮДИ?

Некоторые петербуржцы сами сортируют мусор и пользуются услугами экотакси. Специальная служба вывозит мешки с отходами из квартир и офисов и отправляет их в пункты переработки. И таким неравнодушным жителям, как Ольге Сергеевне, приходится платить дважды.

- Я заказываю экотакси раз в четыре месяца, плачу за каждый вывоз 500 рублей. Сортирую мусор по категориям, которые подлежат переработке, - рассказывает читательница «Комсомолки» Светлана. - Бумагу и органические отходы складываю отдельно, вывожу на дачу раз в полторы недели. Бумага нужна для печи, органический мусор уходит в компостную яму. За вывоз мусора НЭО я должна платить 497 рублей в месяц - по факту за вывоз воздуха.

В НЭО утверждают: собственник обязан платить за вывоз ТКО. Более того, полномочия вывозить отходы есть только у регионального оператора.

- Частные компании могут осуществлять только вывоз вторичных ресурсов. Однако вторичное сырье, даже при самом ответственном подходе к сортировке, не может составлять 100 процентов общего объема - так или иначе у жителей образуются органика и несортируемые отходы. Житель не может быть освобожден от уплаты услуги ЖКХ по вывозу ТКО на основании использования услуг компаний по сбору вторсырья.

Иными словами, платить за вывоз ТКО придется. Светлана это понимает, но надеется, что власти начнут заботиться об экологии и устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. И это не единственная проблема, которую нужно решать.

- Я живу одна, но должна платить за вывоз мусора почти 500 рублей каждый месяц. Сумма зависит от площади жилья, а не от количества проживающих, что мне, честно говоря, вообще непонятно. Все-таки количество отходов зависит от людей, а не от квадратных метров! - считает петербурженка.

P. S. На днях Ольге Сергеевне пришла новая квитанция. На этот раз сумма выросла с 320 до 416 рублей, хотя контейнером она по-прежнему не пользуется. Теперь женщина намерена обращаться к депутатам и добиваться если не перерасчета квартплаты, то хотя бы установки бака рядом с домом.

БДИ!

Как оспорить долг?

Юрист Артем Бардашевич считает, что добиться перерасчета размера платы за обращение с ТКО за предыдущие месяцы, учитывая особенности законодательства и правового статуса регионального оператора, будет сложно. Причем даже при наличии документов, подтверждающих оплату услуг частной организации. Впрочем, если вы не согласны с «мусорными» цифрами в квитанции, есть три способа пересмотра суммы:

- позвонить в НЭО по номерам: 8 (812) 213-07-10, 303-80-90

- направить обращение на официальном сайте: spb-neo.ru

- обратиться в прокуратуру с требованием пересчитать долг за вывоз мусора.

КСТАТИ

Больше всего контейнерных площадок в Приморском районе.

Меньше всего - в Кронштадте.