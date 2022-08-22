В парке аттракционов на Крестовском острове зависшее «Седьмое небо» с людьми назвали «штатной ситуацией»

Аттракцион в Диво-острове завис в воздухе с людьми на несколько минут. Фото: vk.com/megapolis_incident

В выходные по социальным сетям и СМИ разлетелась новость о поломке аттракциона «Седьмое небо» в парке на Крестовском острове: якобы около 20 человек зависли на полчаса на 80-метровой высоте. «Комсомолка в Петербурге» разобралась, что произошло в действительности.

Аттракцион, обещающий «взлететь к небесам и парить, задыхаясь от восторга», остановился в субботу вечером. Люди провисели в воздухе несколько минут, потом их сняли и вернули деньги за билет.

- Ситуация была абсолютно штатная. Из-за сильного ветра механизм аттракциона останавливается в целях безопасности. Так произошло и в этот раз - такое редко, но бывает. Люди провисели с 20:22 до 20:26, потом механизм снова запустился, - объяснили «КП» в парке развлечений «Диво остров».

Подтверждают это и очевидцы. Причем, как рассказывают посетители парка, 20 августа останавливалось не только «Седьмое небо».

- В субботу у меня внуки застряли на колесе обозрения. Тоже на несколько минут. Спустя час я увидела, что колесо опять остановилось, потом запустилось вновь, - вспоминает петербурженка Ирина.

По словам женщины, взрослые были рады, что с детьми ничего не произошло. Попросить компенсацию за билеты им даже в голову не пришло. К слову, на аттракционе «Седьмое небо» внуки Ирины тоже катались - он сразу же заработал после остановки.

Другая собеседница «Комсомолки» тоже застряла в субботу на колесе обозрения. По словам девушки, аттракцион остановился, когда она была внизу.

- Одна из девушек, которые открывают и закрывают двери аттракциона, пригласила мастера, он устранил неполадку, и нас выпустили. Это заняло не более пяти минут, - рассказала Юлия.

Мастер продвигал каждую кабину колеса, затем тормозил ее и снимал людей.

КОМПЕТЕНТНО

Анна МЕЛЬНИК, юрист:

- У любого парка развлечений имеются регламенты. Они касаются в том числе безопасности. При порыве сильного ветра действительно могла сработать страхующая автоматика, при этом такая информация должна находиться в открытом доступе («Комсомолка» предостережений об остановке аттракционов при порывах ветра на сайте парка развлечений не нашла. - Прим. ред.). Прим этом компенсацию посетитель может получить только в случае вреда здоровью или смерти. Также правоохранительными органами будет ставиться вопрос о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за эксплуатацию и безопасность аттракциона.

А БЫЛИ ЕЩЕ СЛУЧАИ

ЧП в парке развлечений на Крестовском:

- 2002 год, «Седьмое небо»: из-за расстегнувшегося карабина погиб житель города Воткинска - студента подбросило на 10-метровую высоту, откуда он рухнул на землю

- 2008 год, «Воздушные гимнасты»: оборвался трос, чуть не погибла 12-летняя девочка - ребенка доставили в реанимацию. Виновным признали технического директора, который не обеспечил перевод инструкции на русский язык. Ему дали условный срок

- 2021 год, «Бустер»: 22-летний сотрудник неосторожно шагнул под работающий аттракцион, вращающаяся конструкция ударила его по голове. Врачи провели мужчине операцию, но позже он скончался.

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Обходится без закрытий

На время проведения проверок после несчастных случаев «Диво остров» не закрывают, как это было, например, с первым петербургским аквапарком «Вотервиль». В 2008 году там 194 человека отравились реагентами. Аквапарк закрыли на 34 дня, а бывшему начальнику технического отдела пришлось заплатить 70 тысяч рублей.

В 2012 году в бассейне утонул 7-летний мальчик, а в 2014-м там чуть не погиб 4-летний ребенок. Последствия для «Вотервиля» были серьезные - возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России обвинил подчиненных в Петербурге в «мягкотелости», а аквапарк закрыли. Позже его пытались перезапустить, но в итоге продали под снос.