«Месяцами пилили бетон под уроки английского»: Как грабители сумели проломить пол в банке, украсть 12 миллионов и остаться незамеченными

Банк ограбили через проломленный пол Фото: КП-Петербург

В небольшом приморском Лесозаводске, городе с населением 35 тысяч человек, произошло эпичное ограбление банка. Мало того, что наглые воры провернули свое дело под носом у местного суда, так еще и свидетелей не оставили. А это практически нереально, учитывая, что 12 миллионов они вытащили через дыру в подвале обычного дома, где и находилось отделение. «Комсомолка» расспросила жителей пятиэтажки, как так вышло, что никто из них не слышал грохота во время налета, а также узнала, почему приезжавшая на сигнал тревоги охрана не предотвратила ЧП.

«НА СИГНАЛИЗАЦИЮ НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ»

Отделение ограбленного банка располагается недалеко от центра города на улице Пушкинской. Офис работает прямо в многоквартирном доме на первом этаже. Рядом суд, поликлиника и другие дома. На этаже кроме банка была всего одна квартира, в которой проживает молодая преподавательница английского языка Анастасия (имя изменено – прим.ред.). Вся семья учительницы живет в Петербурге, в Лесозаводске она осталась одна. Девушка занимается репетиторством на дому и до сих пор гадает, как грабители скрылись незамеченными.

Вход в подвал находится рядом с дверью в подъезд Фото: КП-Петербург

- В квартире я провожу 95 процентов своего времени, - отметила в разговоре с «КП» Анастасия. – У нас были моменты, когда соседи долбили стены, но это было наверху, а не в подвале. Тем не менее, слышимость в доме хорошая. Как я поняла, сейф в банке находился в самой дальней части помещения. Это офис, который прилегает к комнате, в которой я работаю. Но ни я, ни мои ученики ничего не слышали, никаких подозрительных звуков. Я думаю, что грабители были очень терпеливые и усердные. Такое ощущение, что они в течение года пилили пол пилочкой. Потому что проломить такую дырку бесшумно невозможно.

Ограбление произошло ночью в выходные. Вход в подвал прилегает к двери в подъезд, войти в него, минуя окна, невозможно. Но в те дни ни Анастасия, ни ее соседи подозрительных людей не видели.

На двери видно попытку отогнуть замок Фото: КП-Петербург

- Ночью с субботы на воскресенье у меня была температура, - вспоминает Анастасия. - Я просыпалась в два часа ночи. И слышала разговор мужчины у меня под окнами. Он говорил по телефону или с кем-то другим, я не поняла. Выглянула, но почему-то никого не увидела. О чем был разговор, тоже не разобрала. Никакого шума или сверления больше не было.

В банке установлена сигнализация. Но из-за того, что она срабатывает очень часто, никто из соседей на нее внимание уже не обращает.

- У нашего дома нет камер, у банка есть, но только внутри офиса, - делится Анастасия. - Сигнализация орет и днем и ночью. Обычно она работает около минуты, потом ее выключают. За два дня до ограбления я слышала сигнализацию, но в выходные - нет. Возможно, в этот момент я крепко спала. Но соседи говорят, что сигнализация, вроде как, работала. И даже приезжала охрана. Но следов взлома снаружи они, судя по всему, не увидели. Поэтому, как говорят, позвонили директору банка и решили не заходить внутрь. Так как дверь была закрыта.

Грабитель сделал дырку в поле под столом Фото: СОЦСЕТИ

«ГРАБИЛИ САМИ СОТРУДНИКИ БАНКА»

Для жителей дома сейчас загадка, как грабители смогли пробраться в подвал. Ключ от него есть только у управляющей компании и старшей по подъезду - матери Анастасии. Только она уже давно переехала в Петербург, и ключа ни у кого больше нет. В сам подвал заходили за последние полгода только слесари, которых вызывала Анастасия из-за протечки труб.

- Я проверяла подвал после случившегося, возле замка есть небольшая выемка, будто кто-то дергал дверь ломом. Но сам замок цел и закрыт, попасть внутрь не смогла даже я, - признается девушка. – Дверь в подвал других подъездах тоже закрыта. Мы пытались туда зайти после ограбления, но такое ощущение, что замки сломаны, потому что они не открываются даже ключом. В подвал ведет также небольшая щель у дома, в которую обычно забегают кошки. Но кроме кошек туда никто не сможет залезть - мало пространства для человека.

Грабитель был в маске Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома уверены, что в ограблении офиса участвовали сами работники банка.

- Грабители знали с точностью до миллиметра, где находится сейф, - рассуждает Анастасия. – Кроме этого, кто-то должен был знать, в какой день деньги будут лежать в сейфе, что они вообще там есть. Иначе зачем придумывать такую сложную схему и рисковать?

О том, что налетчики идеально знали всю обстановку в банке, говорит и видео момента ограбление. На кадрах видно, как неизвестный в маске появляется из-под стола. В ту же секунду он резко оборачивается прямо на камеру и пытается замазать ее объектив краской из баллончика. Также он поступает и с другой камерой. Но краска быстро стекает. Вор начинает суетиться и вырывать листы из лежащей на столе тетради, чтобы заклеить объектив. Все это продолжается минуту.

Дырку в подвале могли делать годами Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После этого, судя по кадрам с места происшествия, грабители сумели вскрыть сейф и забрать из него 12 миллионов рублей. Были ли у попавшего на видео вора сообщники, полиция пока не знает. В МВД предпочитают не комментировать ограбление.

- Полицейские были у нас дома только один раз, они спросили – слышали ли мы что-то, после чего больше тут не появлялись, - признается Анастасия. – Поэтому, когда мне «Комсомолка» позвонила, я даже удивилась, что силовики никого не ищут, а журналисты пытаются разобраться в случившемся.

В ближайшее время Анастасия вместе с соседями планирует сама вскрыть подвал, чтобы понять, каким образом грабители могли орудовать прямо у нее под носом.

Из сейфа похитили 12 миллионов Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дырка в подвал Фото: КП-Петербург

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