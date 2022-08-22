Дважды опоздавший на самолеты в Пулково депутат «заминировал» один из рейсов

Депутат из Карелии "заминировал" самолет в Пулково из-за опоздания на рейс. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив) / СОЦСЕТИ

Нередко занятые люди опаздывают на самолет в мегаполисе. В такую ситуацию попал в аэропорту Пулково в Петербурге и депутат Куркиекского сельского поселения Карелии Михаил Баев. Вот только за сутки 72-летний мужчина не успел на рейс дважды, отчего у него чуть не случился нервный срыв. Комичную для кого-то ситуацию он воспринял как личную трагедию и решил действовать радикально – «заминировал» самолет, чтобы все-таки попасть на него. «КП-Петербург» дозвонилась до Баева, чтобы узнать, зачем он применил криминальный прием.

«ПРОСТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ»

По словам Баева, утро 21 августа начиналось спокойно. Он и его 16-летний сын прибыли в аэропорт в восемь часов утра. Сразу встали в очередь на регистрацию на рейс до Самары. И застряли.

Депутат работает в Лахденпохском муниципальном районе. Фото: СОЦСЕТИ

- Отправление рейса было в 9:20. Оставалось 40 минут на регистрацию. И все это время мы простояли в очереди из 40 человек. Люди летели не только в Самару, но и в Сочи, в Архангельск. Мы 40 минут отстояли добросовестно. Никто даже не объявил, что регистрация закрывается. Когда мы подошли к стойке, нас просто «отфутболили», сказав, что мы опоздали, - возмущается депутат.

Спустя 10 минут ссор, Баев понял, что вернуть деньги он не сможет. Пришлось покупать новый билет все той же «Смартавиа», только на 15:25. После этого он с сыном благополучно зарегистрировался на свой второй рейс. Но беда не приходит одна.

«СЕЛИ СПИНОЙ К СТОЙКЕ»

- Мы прошли все проверки, пришли в зону посадки. Правда, сели спиной к стойке с сыном, не видели табло. Он играл в телефон. Я в планшете читал новости. И вдруг, вновь без объявлений, громко произнесли, что посадка на рейс в Самару заканчивается! Сразу все, кто в зале сидел, подскочили и подошли к стойке в течение 30 секунд. Это около 10 человек. Представитель авиакомпании развел руки и сказал: «Извините, посадка закончена». Развернулся и пошел на самолет. А нас не мог взять с собой, - недоумевает Михаил Баев.

Михаил Баев даже сделал для "КП" фото из Самары. Говорит, что ему надоели слухи о том, что он якобы в тюрьме. Фото: предоставлено "КП"

От слов возмущения депутат быстро перешел к делу. Он позвонил в полицию и сообщил о том, что борт до Самары якобы заминирован. И спокойно стал дожидаться полиции. Правоохранители сыграли немую сцену, когда увидели, кто перед ними.

- Ну а что? Я не прятался, сам вышел к полиции. Это явный беспредел авиакомпании. Пошли в офис представительства авиакомпании. Я хотел доказать свою правоту! Рассчитывал, что все-таки рейс остановят и разберутся, в чем причина того, что нас туда не пустили. И мы бы улетели. Но меня повели в дежурную часть, провели проверку. Возбудили уголовное дело, но опустили. Сказали, ждать новостей, - вздыхает Баев.

Из-за сообщения о лжеминировании самолет задержали на 1,5 часа. Депутат и его сын туда все-таки не попали. Что ж, бог любит троицу. Баев купил третий билет. И благополучно приземлился в Самару ровно через сутки.

- Я не жалею, Потому что моей целью было восстановить справедливость. Хотя ее я не восстановил. Но пытался, - отчеканил слуга народа.

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