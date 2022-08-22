В Петербурге задержали педофилов, снимавших порно с 7-летним мальчиком

В Петербурге педофилы снимали порно с ребенком. Фото: СК РФ

Оперативники управления «К» МВД России вместе со следователями СК задержали в Петербурге членов шайки педофилов, которые снимали порно с 7-летним мальчиком и продавали его через Интернет.

- По версии следствия, подозреваемые не позднее августа 2014 года в Санкт-Петербурге, вступили в предварительный сговор, направленный на изготовление и дальнейшее распространение порнографических материалов с использованием несовершеннолетнего 2007 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Съемки интимных фото и видео с участием ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в одном из частных домов, расположенных в Ленобласти.

Операция по задержанию подозреваемых охватила три региона: Москву, Петербург и Ленинградскую область. Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы Росгвардии. В результате удалось задержать троих мужчин.

Известно, что подозреваемым 56, 55 и 44 года. Один из задержанных ранее работал в органах опеки и попечительства. В отношении фигурантов возбуждены дела по статьям за использование ребенка при изготовлении порнографии и распространение таких материалов. Учитывая, что на момент съемок мальчику не было 14 лет, наказание может быть весьма суровым, вплоть до 15 лет лишения свободы.

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