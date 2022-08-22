Музыкант Борис Гребенщиков выставил под сдачу квартиру в центре Петербурга

Борис Гребенщиков живет в Лондоне и решил сдать квартиру в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкант Борис Гребенщиков решил сдать свою квартиру в центре Петербурга. Просторная «трешка» площадью в 130 квадратных метров оценена всего в 80 тысяч рублей в месяц. Учитывая расположение и метраж, а также наличие гидромассажной ванны, это вполне приемлемо.

- Сдается удивительная квартира в самом центре Петербурга. Площадь - 130 метров. Пятый этаж. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем, три комнаты плюс балкон. Квартира после капремонта, - говорится в объявлении, размещенном в соцсетях Бориса Гребенщикова.

На опубликованном фото видна кухня с зелеными фасадами и малыш Йода из «Звездных войн», уютно устроившийся в кресле.

Квартира только после ремонта. Фото: СОЦСЕТИ

Поскольку сам лидер группы «Аквариум» покинул Россию и последнее время живет в Лондоне, делами по аренде квартиры отца занимается его сын. С потенциальными съемщиками он готов встретиться лично. Причем снять недвижимость легенды ленинградского рока можно на весьма длительный срок.

Как отмечал сам Гребенщиков, покинувший страну весной 2022 года, пока не изменится политическая обстановка, возвращаться в Россию и давать здесь концерты он не будет. Сейчас музыкант периодически выступает за границей с временным коллективом «БГ+».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аренда квартир в Петербурге подешевела на 6 процентов

В среднем снять жилье в городе можно за 30 тысяч рублей (подробности)