Центральный район Петербурга год будет жить без «Чернышевской». Что предлагают урбанисты

Реконструкция станции продлится год, все это время "Чернышевская" будет закрыта на вход и выход. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Совсем скоро, в заключительном квартале года, в Петербурге закроется на реконструкцию станция метро «Чернышевская». Станция не только наведет косметический марафет, но и станет вместительнее – вместо трех эскалаторов заработают четыре, а значит пассажиры перестанут тереться друг об друга в часы-пик у входа и начнут быстрее утекать вниз, к поездам. Как поделился комитет по транспорту с «КП-Петербург», предварительно «Чернышевскую» планируют закрыть на капремонт в октябре 2022 года. Работы займут год.

Вместо трех эскалаторов на станции построят четыре. И, конечно, проведут косметический ремонт. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Чем обернется для целого района закрытие станции и как можно смягчить временные неудобства для горожан, «Комсомолка» разбиралась вместе с урбанистом и автоэкспертом.

С КОЛЕС НА НОГИ

Достойной альтернативы «Чернышевской» в Центральном районе попросту нет. В этом уверен урбанист Георгий Фролов, который очень заинтересовался скорым закрытием станции и ради исследовательского интереса стал собирать мнения местных жителей по этому поводу. Эксперт заметил, что «Чернышевская» – одна из самых востребованных станций центра. По его подсчетам, по утрам в самые загруженные периоды из нее выходит до 11 тысяч человек в час. Без метро поклонникам станции останутся только автобусы да троллейбусы.

– Все эти маршруты даже с усилением будут ходить нестабильно, если им не выделить полосы. Вероятно, в плохую погоду люди будут набиваться в транспорт, чтобы не мокнуть, но в другие дни, предвижу, массово будут ходить пешком до «Площади Восстания», «Площади Ленина», «Гостиного двора» или «Площади Александра Невского, чтобы не зависеть от пробок, – отметил урбанист.

После закрытия станции бывшие пассажиры могут частично пересесть на прокатные электросамокаты и велосипеды. Но большинство, вероятнее всего, будет передвигаться пешком. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

УТРО НАЧНЕТСЯ НЕ С КОФЕ

До октября осталось всего-ничего, а значит и разработать продуманную и качественную схему-альтернативу профильные комитеты могут не успеть.

- Было бы хорошо обособить полосы на Литейном, вернуть туда трамвай – он был бы востребованным даже после возвращения «Чернышевской». Хорошо бы выделить полосы для троллейбусов на Суворовском, продлить «выделенку» на Лиговском. Решений много, но в короткий срок можно сделать только временный маршрут между «Чернышевской» и «Площадью Восстания». Он сможет подхватить до половины пользователей закрытой станции, и если правильно его обособить, он сможет ходить часто и быстро. Как вариант, выделенные полосы можно проложить за счет парковок навстречу движению транспорта на улицах Восстания и Маяковского, – предложил Фролов.

Шаттл несомненно нужен району, ведь если пассажиры «Чернышевской» решат доезжать до станции на личных авто, то парковочная вереница растянется на три километра с лишком. По подсчетам Георгия Фролова, это длина почти целой Кирочной улицы или расстояния между «Площадью Восстания» и «Чернышевской». Таких свободных площадей возле станции днем с огнем не сыщешь.

В час, по подсчетам урбанистов, "Чернышевская" выпускает до 11 тысяч пассажиров. И это в утренние часы-пик. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Конечно, временный автобус должен быть бесплатным, считает эксперт. Люди и без того на целый год погрязнут в неудобствах и забудут про комфортное неторопливое утро с чашечкой кофе. Тем более, по расчетам Фролова, на обслуживание таких автобусов уйдет не такая уж большая сумма: ориентировочно около 200 млн рублей в год или примерно 10% от суммы контракта на работы по замене эскалаторов.

– В город нужно вернуть компенсационные маршруты. В последний раз такой запускали при размыве между «Лесной» и «Площадью Мужества», а потом эту практику позабыли, в отличие от Москвы. Безусловно, для каждой закрывающейся станции решения должны быть индивидуальными, но для «Чернышевской» подходит именно маршрут-шаттл, – заключил урбанист.

К слову о кофе! Пострадать от закрытия «Чернышевской» могут не только пассажиры, но и работающие рядом кафе, кофейни и рестораны. Вполне вероятно, что одни горожане откажутся от любимых заведений, потому что до них станет неудобно доезжать. А другие перестанут забегать за утренним эспрессо у метро, потому что побоятся опоздать на работу.

Придумать станции альтернативу оказалось трудно. Неплохой вариант - запустить между ней и "Площадью Восстания" автобус-шаттл. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете по транспорту пока не решили, как будут создавать альтернативу закрытой станции. Об этом пресс-служба комитета рассказала «Комсомолке». Пока в ведомстве полагают, что основная волна пассажиропотока перетечет на ближайшие «Маяковскую», «Площадь Восстания», «Площадь Ленина». Еще часть пассажиров, возможно, перейдет на станцию «Площадь Александра Невского». Когда прозвучит точная дата закрытия «Чернышевской», тогда комтранс сможет разработать временную транспортную схему с учетом сезонности и объемов пассажиропотока, заявили в ведомстве.

- С учетом этого ближе к сроку закрытия «Чернышевской» будут реализованы необходимые мероприятия по обеспечению транспортной доступности к ближайшим с «Чернышевской» станциям метро. Соответствующая информация об изменениях работы наземного общественного транспорта будет заблаговременно размещена на остановочных пунктах, станциях метрополитена, информационных ресурсах Комитета по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок», а также в СМИ, – заверили в комитете.

В комтрансе пока не решили, чем будут заменять закрытую станцию. Ближе к началу реконструкции новости по этой части появятся. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий ПОПОВ, автомобильный эксперт: «Только шаттлы, других вариантов не вижу»:

– Район непростой, чтобы скомпенсировать закрытие такой мощной станции метро. Организация транспорта будет довольно трудной. Спрос с «Чернышевской» перегруппируется на «Площадь Восстания» и «Маяковскую», кто-то, может быть, уйдет пешком на Невский проспект. Допускаю мысль, что некоторые из автобусов будут вынуждены немного менять маршруты, чтобы подбирать пассажиров у Чернышевской». Самый удачный вариант – пустить шаттл от «Чернышевской» до «Площади Восстания» и «Маяковской», пусть бы курсировал по кругу, - размышляет Дмитрий Попов.