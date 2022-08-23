Вакцинация от гриппа началась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная кампания вакцинации населения против гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началась ежегодная прививочная кампания от гриппа. Об этом 23 августа 2022 года объявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Все прививочные пункты уже обеспечены препаратами, поэтому горожан ждут в поликлиниках, чтобы защитить их здоровье.

- В период роста заболеваемости COVID-19 очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. И сделать это необходимо до начала сезонной циркуляции вируса. Вакцинация – единственный эффективный защитный механизм, который позволит вам уберечь свое здоровье и здоровье ваших близких! Обязательно сделайте прививку, - отметил Эргашев.

Более 418,7 тысяч доз препарата "Совигрипп", которым проводится вакцинация взрослого населения, уже доставлены в медицинские организации. Это была первая поставка, прибывшая 17 августа.

В этом году планируется вакцинировать от гриппа более 3,3 миллионов жителей Петербурга, в том числе 510 тысяч детей. Это порядка 60 процентов населения города.