На заводах Bosch под Петербургом начались массовые увольнения

Производство на заводе в Стрельне стоит. Фото: vk.com/ bshrussia

Сотрудники заводов Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы»), которые находятся в Стрельне под Петербургом, сообщили «Комсомолке» о массовых увольнениях. Людям предлагают прийти сегодня или завтра и подписать заявления.

До марта одно предприятие выпускало стиральные машины, второе – холодильники. Однако пять месяцев назад стало известно, что деятельность заводов приостановилась, а в России будет функционировать только сервисная служба Bosch.

- Работники время от времени привлекались к мелким подсобным работам: покос травы, уборка территории, смазка конвейера и так далее. Зарплату не сокращали, у некоторых – наоборот, подняли до средней, то есть она увеличилась, - отметил в разговоре с «КП-Петербург» один из сотрудников.

- Производство стоит, но ведутся различные проекты. Отремонтировали оборудование, построили новый офис, улучшили работу линии. Все рассчитывали, что работа заводов возобновится! А в итоге на предприятии по производству стиральных машин уже уволили больше 60 человек! – рассказал «Комсомолке» другой сотрудник.

Как и ранее, при увольнении сотрудники получают несколько окладов. Точное число никто не знает до разговора с начальством.

- Обычно было от 4 до 9 окладов. Несколько конвертов лежало на столе. Люди получали все или несколько в зависимости от того, как проходил разговор, - отметили сотрудники ООО «БСХ Бытовые приборы».

Накануне в СМИ появилась информация о продаже предприятий Bosch в Стрельне. Даже упоминалось, что возможными собственниками могут стать китайские или турецкие производители бытовой техники. Однако о поиске покупателя не знают ни рядовые сотрудники, ни начальники.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: