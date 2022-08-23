Сломал систему: 74-летний дедушка рассекает по Петербургу на скейте

Дедушка катался недалеко от станции метро "Удельная". Фото: соцсети

До пенсионного фонда и почты Игорь Зеленяк долетает за считанные минуты. На остановках в ожидании автобуса стоять не приходится, ведь у 74-летнего петербуржца собственный транспорт… скейт! Рассекающего по улицам города на Неве дедушку несколько месяцев назад сняли на видео очевидцы и выложили ролик в сеть. На следующее утро Зеленяк проснулся супер-героем, только вот очень неуловимым. Толпы журналистов у дома «олдскульного» экстремала остались без сюжетов, так как пенсионер упорхнул на своем скейте за город сразу же, как началось лето.

Об удивительно энергичном, судя по кадрам на видео, мужчине теперь приходится собирать историю по крупицам.

- Он катается на скейте с 1981-го, - больше всего запомнил из разговора с Зеленяком блогер и серфер Макс Тимухин. Он, кстати, и выложил тот вирусный ролик в интернет.

- Мы учились с ним в старших классах в школе в Ташкенте, - узнала героя бывшая его однокашница Наталья Белогужева. - Так у нас была секция по горным лыжам, он в ней активно занимался. А потом уехал учиться Ленинград и остался там жить. Но лыжи он не бросил.

Блогер из Петербурга сделал дедушку местной знаменитостью. Фото: соцсети

Отсюда и неповторимый стиль езды дедушки: он стоит на доске не боком, как принято, а лицом вперед. И повторяет все движения лыжника. К слову, у седовласого райдера не и доска непростая. Скейт его явно из 90-х. Как говорят знатоки, такие продавали, когда скейтерское движение в Росси только набирало обороты.

- Он еще на роликах иногда катается, - сразу оживляются соседи Игоря Витальевича, как только слышат вопрос о нем. – Но после того, как видео с ним разлетелось по соцсетям, он стал избегать незнакомцев. Мы хотели с ним фото сделать, но даже нам отказал. Отмахнулся по-доброму, буркнул, что не любит внимания к себе.