Из академии балета имени Вагановой пропал кот, которого нанял на работу лично Николай Цискаридзе

Задача котика ловить мышей. Фото: vk.com/vaganovaacademy

В Академии балета имени Ваганова накануне нового учебного года переполох. Пропал служебный кот Пушок, которого принимал на работу лично ректором учебного заведения Николай Цискаридзе. Но вот уже неделю мурлыку никто не видел - скрылся под покровом ночи и на работу не вышел ни в пятницу, ни в понедельник. Чтобы поскорее отыскать любимчика, развесили объявления не только в городе, но и в социальных сетях.

- Это большое горе для нас. Мы все его очень полюбили и надеемся, что он вернется. Он хоть еще совсем молодой, но большой с красивым пушистым хвостом и очень добрый, ласковый, - рассказали «КП-Петербург» в Академия русского балета имени Вагановой.

Пушок служи в академии вместе со своим братом Леопольдом. Фото: vk.com/vaganovaacademy

Пушок на службе в Академии с начала лета. Его вместе с братом Леопольдом взяли для ловли мышей. С задачей своей оба справлялись блестяще!

- Охраняют от всяческих несанкционированных грызунов и помогают нашему дворнику Аркадию, - добавили в учреждении. - Очень скучаем и переживаем за него. Сотрудники Академии просят вернуть котика или сообщить о его местонахождении. Звонить можно по телефона в Петербурге: 456-07-65, 8-911-710-74-43.

- Сотрудники Академии очень скучают и переживают за него. Котик до сих пор не вернулся, никто не обращался, - уточнили «КП-Петербург» в учреждении.