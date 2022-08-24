5 ответов на самые важные вопросы о батареях в квартире

Ненадежные радиаторы - это вам не игрушки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Холода, как всегда, приходят неожиданно, поэтому подготовиться к ним нужно заранее. И пусть вас не смущает, что за окном жара: проверив работоспособность батарей в конце лета и начале осени, можно вовремя обнаружить неисправность и устранить ее. На что обратить внимание в первую очередь? Вместе со специалистами мультисервисной компании ДОМСПБ собрали самые актуальные вопросы и ответы на них.

ЗАЧЕМ И КОГДА МЕНЯТЬ БАТАРЕИ

Если вы заметили, что радиаторы подтекают или плохо греют, тут и думать нечего - менять их надо однозначно.

Иногда после ремонта в квартире на батареях появляются сколы, радиаторы пачкаются краской или штукатуркой. Все это снижает надежность приборов. В местах, где откололась краска, быстрее появляется ржавчина и со временем образуется протечка. В этом случае замену батареи лучше не откладывать.

Часто замена батарей связана с обновлением интерьера: купив квартиру и начав ремонт, жильцы предпочитают заменить старые радиаторы. Лучшее время для этого, когда отопление отключено и работы не доставят неудобств другим жильцам.

КТО МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Точно не сам собственник жилья, ведь для этого нужны профессиональные знания и навыки. Оптимальный вариант - обратиться к специалистам управляющей компании, например, вызвать мастера ДОМСПБ - мультисервисной компании, работающей в области ЖКХ и различных видов бытовых услуг.

Иногда владельцы квартир поручают установку батарей бригадам, которые занимаются ремонтом и отделкой, но рабочие могут не обладать должной квалификацией и о системах отопления знать не больше самого хозяина жилья.

КТО ОТВЕТИТ, ЕСЛИ НОВАЯ БАТАРЕЯ ПОТЕЧЕТ

Если менял владелец квартиры или рабочие со стороны - ответственность лежит на собственнике. Если замену проводил мастер ДОМСПБ, то возникшие недочеты исправят по гарантии (впрочем, проблем быть не должно - в ДОМСПБ работают профессионалы).

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ

Есть разные типы батарей: чугунные, алюминиевые, биметаллические, стальные. И подключены радиаторы могут быть разными способами. В магазинах продаются монтажные комплекты, но непрофессионалу легко ошибиться и купить не ту фурнитуру. В случае если радиаторы меняет мастер ДОМСПБ, он сам приобретет все необходимое и предоставит владельцу квартиры чеки.

КАКИЕ БАТАРЕИ ВЫБРАТЬ

Если в доме центральное отопление, лучше выбирать биметаллические или медные радиаторы - им не страшны гидроудары и высокая кислотность. Алюминиевые батареи самые доступные по цене, они быстрее нагреваются и распространяют тепло по комнате, но и быстро остывают. Дольше всего держат тепло чугунные батареи, хотя и выглядят они менее эстетично.

Если важен дизайн, берите легкие трубчатые радиаторы. Тем, кто ценит экологичность, подойдут стальные батареи - они идеально подходят для детской комнаты.

КСТАТИ

Можно ли красить?

Красить можно любые отопительные приборы, но нужно ли? Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы продаются в уже окрашенном виде. Но если вдруг захочется изменить интерьер и покрасить батарею, делать это лучше красками, которые обладают термостойкостью, экологичностью, влагостойкостью и хорошей теплопроводностью. Есть специальные краски для батарей, на них стоит пометка «Для радиаторов».

НА ЗАМЕТКУ

Вызвать мастера ДОМСПБ для замены радиаторов:

по телефону: 8 (812) 207-00-37

на сайте: www.domspb.ru