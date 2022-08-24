Разорвали отношения без объяснения причин: Актер Олег Тактаров потерял четыре зарубежных контракта из-за санкций

Олег Тактаров играет роль лесника и ставит сцены с драками. Фото: Юлия СТАЛИНА

Актер, бывший боец без правил Олег Тактаров снова в кадре. Правда, в этот раз зрители увидят его не в продолжении голливудских «Хищников», а в новом отечественном кино «Квест». Там «Русский медведь» (так Тактарова называли на ринге, - примеч.Авт.) сыграет лесника. Причем, гонорар за съемку даже не возьмет! Вот такой ответ американским и английским продюсерам, которые из-за санкций в отношении России разорвали с ним все контракты.

- Я недавно приехал из-за границы, были там съемки и будут еще в Европе. А после 24 февраля из-за санкций у меня слетело четыре съемки в зарубежных проектах: один английский, три – американских. Без объяснения причин перестали со мной работать, - поделался с «КП-Петербург» звезда.

Тактаров остался без нескольких проектов за рубежом. Фото: Юлия СТАЛИНА

В фильме «Квест» Тактаров не только исполнит роль лесника, но и поставит сцены драк. Об этом «КП-Петербург» во время съемок в Петербурге рассказал режиссер картины Иван Архипов.

- Мы вообще снимаем весь фильм за свой счет. Больше половины съемочной группы работает в долг, деньги получат после проката. Олег Тактаров как только прочитал сценарий, сразу сказал, что ему денег не нужно. Он нам отлично помогает, ставит сцены с драками, например, - признался Архипов.

В опасных сценах Тактаров играет без каскадеров. Фото: Юлия СТАЛИНА

Отметим, нынешний проект, в котором задействован Тактаров, увидит свет в конце 2022 года. Создатели «Квеста» обещают снять киноленту в экстремально короткий срок - за полгода.