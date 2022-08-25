Необычно и со вкусом: как торт может заменить открытку, букет, сувенир и подарок сразу

Директор кондитерского производства «Север-Метрополь» Варвара Белецкая. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Когда-то торту достаточно было быть просто тортом, чтобы приковать к себе внимание. Сегодня кондитеры не только удивляют любителей сладкого вкусом и оригинальным видом своих произведений. Они дарят людям радость и волшебство. О том, как изменились предпочтения петербургских (и не только) сладкоежек, как рождаются кондитерские шедевры и в чем секрет идеального торта мы узнали у генерального директора кондитерского производства «Север-Метрополь» Варвары Белецкой.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОРТ

- Раньше любой торт имел успех, но современная публика становится более требовательной и искушенной. Торты и пирожные перестали просто быть дополнением к чаю или кофе, сегодня они становятся выражением заботы, внимания и любви. Это прекрасный повод собраться всей семьей и отметить важную дату - день рождения, юбилей, поздравить первоклассника или студента. И, конечно, это требует от нас, кондитеров, нового подхода к оформлению кондитерских изделий. "Север-Метрополь" всегда выпускал тематическую продукцию к праздникам - Новому году, Дню учителя, Дню победы, 8 марта, Пасхе. Специально для тех, кто хочет привезти из Петербурга оригинальный подарок, мы выпускаем торт "Санкт-Петербург" с "петербургским" декором, торт упакован в красивую шляпную коробку. Есть также подарочные наборы шоколада, тематические пряники, печенье. Такие сладкие сувениры в обычном магазине не купить. Сейчас мы готовимся к Дню знаний.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

- Делаете особенные торты и пирожные?

- Несколько наших тортов уже стали традиционными для сентября. Это торт от шеф-кондитера "Фруктовая горка" с новым декором в виде цветных карандашей. Знакомый и любимый вкус, но совершенно другое восприятие - веселое и игривое, очень нравится школьникам. Меняется к 1 сентября и торт "Ежуля", на сладком ежике появляются отметки, осенние атрибуты. В этом году к 1 сентября мы выпускаем торт "Школьный", который будет произведен на базе торта "Мишутка".

- Такие торты скорее подойдут для семейных праздников. А что можно подарить школьникам и учителям именно 1 сентября?

- Мы выпускаем пряники в виде линеек, цифр, отметок - это отличное лакомство со смыслом для конкретного ученика или для всего класса. Также сладкий сюрприз можно преподнести учителю или преподавателю вуза - тематические наборы конфет, пряники и торты.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

СЕКРЕТОВ НЕТ, ЕСТЬ ГОСТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

- Как вам удается делать торты и пирожные такими же вкусными, как раньше?

- Никаких секретов тут нет. Сделать хороший, вкусный торт можно, используя натуральные продукты, классические и проверенные временем рецептуры и технологии. Наше производство является крупнейшим потребителем натурального сливочного масла и сливок. Всю "молочку" мы регулярно проверяем в аккредитованной лаборатории. Именно натуральные продукты - масло, сливки, сметана, мед, шоколад, орехи - и дают тот самый вкус, который так любят наши покупатели. Как показывает практика, классические вкусы остаются самыми востребованными у потребителя. Хитом продаж, к примеру, уже давно остается "Ленинградский набор" - десертные пирожные с масляным кремом. Среди фаворитов также все наши классические вкусы - "Наполеон", "Картошка", эклеры и буше.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

- А как же место экспериментам?

- Ассортимент "Север-Метрополь" включает в себя более 260 позиций - это пирожные и торты, придуманные в 50-е - 70-е годы легендарными советским технологами. Но есть и новинки - сливочно-сырные крема, легкие воздушные муссы, йогуртовые суфле, сочные начинки из свежих ягод и фруктов. Мы производим низкокалорийную продукцию - фруктовые десерты, йогуртовые торты, безлактозное мороженое на основе соевого молока и без добавления сахара, веганские тарты без яиц и молочной продукции - специально для тех, кто ограничен в выборе и следит за фигурой.

- И все-таки, неужели ни одного секрета?

- Один лайфхак могу сказать: например, кондитеры, покупая торты для себя, никогда не берут продукцию, только что сошедшую с конвейера. Вот спустя 3-4 дня, когда торт пропитается, он станет еще вкуснее. Кстати, как раз примерно к такому сроку многие торговые сети делают скидки на кондитерскую продукцию. Так что если со сроком годности все в порядке, скидок опасаться не стоит.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВКУС ПРИЕХАЛ В МОСКВУ

- Магазины под брендом "Север-Метрополь" теперь есть не только в Петербурге, но и в Москве. Как москвичи встретили петербургские вкусы?

- Очень хорошо встретили. Жители Москвы знают и любят вкус петербургских тортов и пирожных, охотно их покупают в качестве подарка. Сейчас мы открываем в столице четвертую кондитерскую и расположится она в центре - на Арбате, дом 1.

- А у жителей других городов нашей страны появится шанс пробовать петербургские сладости?

- Такая возможность уже есть у жителей Казани и Барнаула, сейчас мы выходим на рынок Новосибирска и Екатеринбурга. Подбирается тот ассортимент, который мы можем предложить потребителю без ущерба для качества и вкуса.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

КОНКУРЕНЦИЯ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

- В Петербурге сегодня представлено столько кондитерских, кофеен, пекарен, что глаза разбегаются. А еще можно делать оригинальные торты на заказ у частных мастеров. Конкуренты не мешают?

- Конкуренция - это не плохо, она позволяет нам всегда быть в тонусе, в поиске, заставляет самосовершенствоваться. Это как раз те условия, которые нужны для развития бизнеса. Открывается очень много талантливых кондитерских, но и мы работаем на заказ. Кроме того, у нас есть продукция, которая равносильна заказной, но которую можно приобрести "здесь и сейчас". Например, торт "Единорожка", оригинальные торты к торжеству, свадьбе.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

- А то, что Россия под санкциями, повлияло на ваш бизнес? Не возникает дефицита?

- Мы уже давно ориентируемся на отечественного производителя за исключением той продукции, которая в нашей стране не производится. Кроме того 80% нашего производства - это ручной труд и при необходимости мы можем изменить ассортимент.

Фото: PR-служба кондитерского производства «Север-Метрополь».

- Какие у "Север-Метрополь" планы на будущее?

- Продолжать радовать петербуржцев и россиян нашими классическими и новыми вкусами. Планируем дальше выходить за пределы Петербурга, чтобы петербургские торты и пирожные смогли отведать еще больше жителей других городов России.