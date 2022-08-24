Культ шавермы. Почему петербургские рестораны включают в меню «блюдо для студентов»

Петербургская шаверма перешла в разряд еды премиум-класса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронная еда гастрономического Петербурга - шаверма - все ближе подбирается к желудкам самых искушенных едоков. Отдельных ларьков, где продавали мясо с овощами в лаваше, в городе становится все меньше, при этом само блюдо сейчас можно встретить в меню вполне даже изысканных ресторанов. Что это за тенденция - объяснили эксперты.

- Действительно, с марта этого года количество заведений в Петербурге, специализирующихся исключительно на шаверме, снизилось, - рассказала руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова. - Если в марте таких точек общепита было 1934, то к августу осталось 1253, то есть стало на 35,2% меньше.

Шаверма стала появляться и в меню приличных ресторанов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но феномен шавермы в том и заключается, что меньше ее не становится. Блюдо, которое раньше считалось едой в основном для школьников-студентов-туристов-работяг, приобрело черты цивилизованности и скинуло налет стереотипности. Сейчас ею не гнушаются полакомиться (хотя бы раз в пару месяцев) уже и руководители, топы и менеджеры выше среднего звена. Прошло блюдо и испытание пандемией. Пока десятки суши-баров и грузинских кафе в городе закрывались, поклонников шавермы только прибавлялось - многие заведения работали на вынос, что не противоречило постановлению Роспотребнадзора.

- Хоть шаверма и является популярным видом стрит-фуда в Петербурге, возможности для развития этого формата ограничены, - отмечает руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frankt. Petersburg Анна Лапченко. - К тому же сейчас на улицы приходят новые, более привлекательные точки - бургерные, хотдожные, которые вытесняют заведения по продаже шавермы. Но так как блюдо очень востребовано клиентом, шаверма стала предлагаться во многих ресторанах.

Эксперты уверены, что популярность шавермы в городе будет только расти. В том числе из-за доступного чека: сытная шаверма за 170-200 рублей вне конкуренции с тем же легким салатом «Цезарь» за 400-500 рублей за порцию.

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