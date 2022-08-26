Молодая мать с маленьким ребенком пропала ночью по пути домой в Петербурге

Мама с маленьким ребенком пропали без вести в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге без вести пропала мама с ребенком. Молодая девушка была в гостях у подруги до глубокой ночи 25 августа 2022 года вместе с дочкой, отправилась домой, но дома так и не оказалась. Родные мамы начали бить тревогу и разместили объявления о поисках девушки и девочки в социальных сетях.

- Пропали девушка с ребенком с 24 на 25 августа. Ушли от подпруги в 03:00 часа ночи, - рассказали ее близкие.

Последний раз девочку с дочкой видели в 3 часа ночи Фото: СОЦСЕТИ

В поисках девушки ее родственники смогли выяснить, что маму с ребенком последний раз видели в магазине на пересечении улиц Генерала Симоняка и Стойкости в 03:30 часов ночи. С ними был еще какой-то мужчина в белой рубашке на распашку и очках. Этот человек купил ребенку мороженое и сок. Что произошло дальше и куда отправилась молодая мама с ребенком, неизвестно.

- Пожалуйста, помогите в поиске. Заявление в полицию написали, - обратились к горожанам родные пропавших.

Пользователи социальных сетей посоветовали обращаться за помощью в соседние магазины, у которых могут быть установлены на улице камеры.