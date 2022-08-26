Социальная няня оттаскала за волосы двухлетнюю девочку-инвалида на детской площадке в Петербурге

Ксения взяла особую малышку под опеку всего полгода назад. Фото: предоставлено "КП"

Двухлетняя Юля из Петербурга (имена изменены – прим.ред) доказала, что она боец с самого детства. Девочка живет с инвалидностью по сердцу, одышкой, припадками эпилепсии, а питается пока только через зонд. Но малышка не отчаивается: она любит бегать и кататься с горок на детских площадках. Полтора года своей жизни Юля прожила в доме малютки, пока ее, наконец, не взяла под опеку новая мама Ксения. Женщина даже наняла социальную няню, чтобы та помогала ей присматривать за дочкой-инвалидом. Тогда Ксения не могла и подумать, что такое решение обернется для девочки новыми страданиями.

КОЖА НА ГОЛОВЕ НАТЯНУЛАСЬ, ДОЧЬ СТАЛА ПЛАКАТЬ

Ксения воспитывала девочку одна и присматривала за малышкой сама круглые сутки. Но иногда женщине приходилось отлучаться по делам, поэтому ей она обратилась за помощью социальной няни в АНО «Партнерство каждому ребенку». Там таким мамам предоставляли сиделку бесплатно. Так Ксения и познакомилась с Олесей.

– Олеся, мне если честно, не понравилась с первого взгляда: странно говорила, была небрежно одета, сразу диктовала свои условия. Я согласилась на ее помощь на пару дней. Сначала она сидела с Юлей дома, а потом настояла на прогулке по детской площадке. Я не хотела этого, ведь дочь из-за инвалидности легко может получить травму. Но я согласилась и ушла по делам. Позже я все-таки решила незаметно проверить, как они гуляют. И увидела, как Олеся тащит мою дочь за волосы из вагончика с качающимися ступеньками. Лицо няни было перекошено от злости и раздражения, – рассказала «КП-Петербург» Ксения.

Злополучный вагончик с качающимися ступенями. Девочка отказалась вылезать из него, чем разозлила няню. Фото: предоставлено "КП"

Со слов мамы, Юля забралась в вагончик и отказывалась выйти к няне. А Олеся, бросив словесные уговоры и не попытавшись подхватить девочку под мышки, потянула ее за волосы. Других людей на площадке в этот момент не было.

– У дочери на голове вся кожа натянулась, она сразу начала плакать. Я выбежала на площадку, стала отгонять няню. Она стала кричать, что я истеричка и ужасная мать, что мне все показалось. Скорее всего, она сама испугалась, не ожидала свидетелей. В итоге я просто за руки подхватила Юлю из этого вагончика, не было необходимости хватать ее там за голову, – возмущается мама.

ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

После случившегося Ксения даже обратилась к психологу, она переживала, что ребенку нанесли новую психологическую травму, и приступ эпилепсии был в опасной близости к девочке. К счастью, Юля отделалась только испугом – несколько дней капризничала и плохо спала. Сейчас девочка чувствует себя нормально.

Малышка отделалась испугом - несколько дней плохо спала и капризничала. Фото: предоставлено "КП"

В объяснительной, которую Олеся написала после жалобы Ксении в организацию, ситуация выглядела иначе. По словам няни, девочка находилась на опасном аттракционе, руку не давала, вот и пришлось хватать ребенка за голову. Якобы няня испугалась и «подумала, что это единственный выход».

Объяснительная няни. Фото: предоставлено "КП"

Сама Олеся в разговоре с "КП-Петербург" заметила, что за почти 8 лет работы няней она не получила ни одной жалобы – сплошные благодарности от родителей деток-инвалидов. Поэтому пообещала, что обязательно напишет ответную жалобу на мать девочки.

– Если она еще раз устроит мне что-то, я сразу пойду в опеку. У меня очень много аргументов для опеки, но с вами я их обсуждать не буду. Я ничего говорить не буду, пока у меня нет адвоката, – заявила Олеся «Комсомолке».

Зачем женщине адвокат, она тоже не уточнила. Между тем, Ксения даже не пыталась подавать на няню в суд или полицию. По ее словам, она хочет только одного – чтобы женщину отстранили от социальной работы.

Подавать на няню в суд или полицию мама не собирается. Хочет только добиться ее отстранения от социальной работы. Фото: предоставлено "КП"

В «Партнерстве каждому ребенку» отказываться от няни, видимо, не захотели – женщина по-прежнему работает с особыми детьми. Прокомментировать ситуацию в самой организации «КП-Петербург» не смогли.