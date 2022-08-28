Девушка убила собаку на детской площадке в Петербурге

Женщина била собаку об забор Фото: "Косточка, живи"

Жестокое убийство собаки произошло на детской площадке во дворе дома на улице Сизова. Пес гулял во дворе, когда его схватила местная жительница и на глазах у малышей стала бить об забор. Очевидцы не успели остановить живодерку. От полученных травм животное погибло.

- В это время на площадке были мамы с собаками, - рассказывают очевидцы в группе "Косточка, живи". - На данный момент она находиться в полиции, заявление за жесткое обращение написано.

Сейчас полицейские уже задержали женщину. Ей оказалась 29-летняя местная жительница.

- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными", - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают, собака, предварительно, принадлежала инвалиду, который часто гулял во дворе со своим питомцем. По одной из версий, женщина могла находиться под воздействием наркотиков.