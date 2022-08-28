Мужчину забили камнями Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Коробицыно в Ленобласти забили до смерти отца экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Нападение на Мансура Абдулфаттаха произошло на даче. Как рассказала "КП-Петербург" бывшая жена погибшего, в убийстве сейчас подозревают бывшего зятя.

- Наша дочь развелась с Романом год назад, - рассказала "КП-Петербург" бывшая жена погибшего Татьяна. - У него два года назад диагностировали шизофрению, но его так и не положили в больницу. После развода он целый год преследовал нашу дочь. А две недели назад он ее избил. Мы написали заявление в СКР.

Нападавший ждал свою жертву на даче. Предварительно, Роман забил своего бывшего тестя камнем.

Сын погибшего играл за "Зенит" Фото: СОЦСЕТИ

- Он считал, что мы все виноваты в том, что не даем видеться с детьми, - вздыхает Татьяна. - После нападений Роман сбежал, его до сих пор не поймали. Мы с дочерью поедем прятаться от него в гостиницу.

Сейчас подозреваемого ищет полиция. Роману 45 лет, он бизнесмен, играл в Ночной хоккейной лиге.

Басель Абдулфаттах в 2008-2010 годах играл за молодежную команду «Зенита». Он провел 69 матчей за команду и забил четыре гола, играл также за молодежную сборную России. На взрослом уровне выступал за «Крылья Советов».