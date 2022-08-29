У Милонова вместо «Майбаха» - байк, Охлобыстин гоняет на велосипеде: на чем ездят российские звезды

Какой же секс символ без мотоцикла. Фото: соцсети

Рев мотора, скорость, романтика дорог. Мотоциклы всегда были символом бунтарства. Среди знаменитостей тоже есть поклонники скоростного двухколесного транспорта. Ко дню рождения мотоцикла, который отмечается 29 августа, рассказываем о звездах, предпочитающих байк автомобилю.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ К ЭЛЕКТОРАТУ С ВЕТЕРКОМ

В белой кожанке на мотоцикле БМВ - под черным шлемом не видно, что на байке депутат Госдумы Виталий Милонов. Эпатажный политик - ярый поклонник двухколесного транспортного средства. На мотоцикле народный избранник ездит по родному округу на встречи с электоратом.

- Лучше депутат на мотоцикле, чем депутат на «Майбахе», - шутит Виталий. - Я сел на мотоцикл, когда еще был депутатом Заксобрания в Петербурге, но за последние семь лет еще больше полюбил этот транспорт. Успеваю на нем сделать гораздо больше дел, чем если бы ездил на машине. В теплый сезон это мое главное средство передвижения.

Узнать Виталия Милонова в мотоэкипировке сложно. Фото: соцсети

В мотопарке депутата байк БМВ F 800GT. На вторичном рынке этот мотик сейчас стоит 600-800 тысяч рублей. Милонов признается, что купил бы еще один, но цены нынче кусачие.

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ «РЕВИЗОРРО» НА ДВУХ КОЛЕСАХ

Телеведущая - настоящая байкерша: экс-звезда программы «Ревизорро» проехала на мотоцикле полстраны. Вместе с мужем Юрием Елена доехала на «Харли-Дэвидсон» до Крыма, попутно транслируя экстремальное путешествие в соцсетях.

На 40-летие Летучая оправдала говорящую фамилию и снова отправилась в путешествие на мотоцикле. На этот раз супруги с ветерком домчались до Праги на фестиваль в честь 115-летия «Харлея».

Елена Летучая колесит с мужем по стране на "Харлее". Фото: соцсети

«Четыре колеса возят тело, а два - душу...» - объясняет блондинка подписчикам.

Впрочем, за рулем «Ревизорро» сидит редко, доверяя управлять байком супругу.

СТАС КОСТЮШКИН НА ГАСТРОЛИ НА «ХАРЛЕЕ»

Экс-участник группы «Чай вдвоем» - современный секс символ, а какой секс-символ без мотоцикла? Певец давно отдает предпочтение байку, но полностью отказаться от автомобиля не получается - русская зима не дает. Но едва тает снег, как исполнитель хита «Женщина, я не танцую» пересаживается на байк.

Стас любит кататься по ночной Москве, о чем часто рассказывает в соцсетях. По городу ездит на «Харли-Дэвидсон Роад Кинг». Стоимость нового мотоцикла данной модели стартует от двух миллионов рублей.

Какой же секс символ без мотоцикла. Фото: соцсети

Костюшкин гоняет на «Харлее» даже на гастроли в ближайшие к Москве города, а на отдыхе берет «коня» напрокат. Например, этим летом певец покорял на горном мотоцикле скалы в Крыму.

ДОКТОР БЫКОВ КРУТИТ ПЕДАЛИ

Актер не раз появлялся на киноэкранах верхом на «железном коне». В фильме «Птица» снимался за рулем «Харли-Дэвидсона», в картине «Соловей-разбойник» ездил на трицикле «Кан-Ам», а в сериале «Интерны» гонял на «Хонда CBR 600». Байкером Охлобыстин, любитель быстрой езды, стал еще в молодости. Тогда-то он упал с мотоцикла, потеряв зубы. Артист признавался, что долго не мог их восстановить.

Иван Охлобыстин однажды попал в аварию на мотоцикле. где потерял зубы. Фото: соцсети

Любимая марка мотоцикла звезды - «Харли-Дэвидсон», своего «железного друга» он любил до безумия. Артист даже состоял в мотодвижении «Ночные волки». Но не так давно Охлобыстин - отец шестерых детей - решил пересесть на более безопасный вид транспорта и купил восьмиместный автомобиль для всей семьи. Примерно тогда же Иван обзавелся велосипедом, чтобы кататься на нем за городом.

«Ездить на мотоцикле без скорости - безумие, а на скорости - безответственность для семейного человека», - написал однажды в своих соцсетях актер.

Папину любовь к скорости унаследовали дети. Старшая дочь Анфиса получила на десятилетие в подарок скутер и почти сразу научилась на нем кататься. Сейчас 26-летняя наследница Охлобыстина с удовольствием ездит на мотоцикле.

Теперь Охлобыстин велосипедист, а не байкер. Фото: соцсети

БРАТЬЯ КРИСТОВСКИЕ С ДЕТСТВА НА БАЙКАХ

Солисты группы Uma2rman много лет делят не только сцену, но и увлечение мотоспортом. Скорость и рев мотора для Владимира и Сергея необходимость последние 38 лет. «Железному коню» музыканты даже песни посвящают - в 2019 году у них вышел трек «Мотоцикл лучше».

-В 12 лет отец подарил мне мопед. С тех пор я с байками больше не расставался, - признается Сергей Кристовский. - Мой мотопарк скромный, всего три мотоцикла: два KTM Enduro и один дорожный «Хонда VFR1200X Crosstourer».

Владимир еще два года назад мог похвастать аж семью мотоциклами в гараже, но теперь остались только один мопед и «Хонда». Увлечение музыкантов не самое бюджетное: только «Хонда VFR1200X Crosstourer» на вторичном рынке стоит минимум 900 тысяч рублей.

Братья Кристовские много лет делят не только одну сцену на двоих, но и увлечение мотоспортом. Фото: соцсети

По Москве братья передвигаются на дорожных байках, а за городом пересаживаются на эндуро - мотоциклы для бездорожья: гоняют по лесам и болотам, а порой уезжают в Крым покорять горы.

Сергей заразил страстью к байкам и 13-летнего сына. Певец посадил отпрыска за руль, когда тому было девять лет, а позже купил ему мотоцикл. Правда, гонять разрешает пока только по лесным дорогам.