Синоптик пообещал очень холодную погоду 1 сентября в Петербурге

Синоптик пообещал холодную погоду и дожди 1 сентября в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьные линейки в честь Дня знаний в в Северной столицы пройдут, по всей видимости, в помещениях, а не на школьных дворах. 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге будет очень холодно, дождливо и ветрено. Об этом Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Циклон, который идет с Прибалтики, испортит нам погоду на 1 сентября. Температура воздуха всего 12-14 градусов с северными ветрами и дождями, - рассказал синоптик.

Поэтому пойти на первый учебный день в легкой красивой школьной форме не получится. Лучше всего одеть куртку и обязательно взять с собой зонт.

Всю последующую неделю погода будет аналогичной. По данным ведущего синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, во второй половине недели циклон продолжит кружить, сохраняя в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями. По ночам станет совсем холодно до 5-8 градусов, днем в переделах плюс 12-15 градусов. Это на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Отрицательная температурная аномалия сохранится в городе до конца первой декады сентября.