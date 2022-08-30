За два года букеты к 1 сентября в Петербурге подорожали в три раза

Найти букет цветок на линейку за 500 рублей уже не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО

К тратам родителей первоклашек на канцелярию, рюкзаки и одежду добавляются еще и кругленькие суммы на букеты цветов, ведь не пойдешь же на линейку с пустыми руками! А раскошелиться придется: цветочки в Петербурге ко Дню знаний подорожали.

Петростат подсчитал нынешние цены на цветы и сравнил с прошлым годом. В 2021 году за хризантему или гладиолус в среднем в магазине просили 120,83 рубля, теперь придется заплатить почти в два раза больше - 235,47 рубля.

Сейчас у флористов жаркий сезон: родители заранее заказывают букеты, но спрос породил повышение цен. Как рассказала флорист Галина Чаркина, еще пару лет назад можно было собрать букет за 500 рублей, теперь в лучшем случае за 1500 рублей.

- Цены на букеты менялись последние пару лет. За 500 рублей можно теперь купить лишь один цветок и простую упаковку к нему. Но подорожание сезонное, хотя цены повышают не сами владельцы цветочного бизнеса, а таможенники. В магазинах Петербурга в основном цветы из Голландии. Летом была проблема с зеленью, говорили, что из-за санкций, но теперь на базах все в наличии. Радует, что появились и российские цветы. Пока не в тех объемах, чтобы полностью заменить импорт, но уже есть из чего выбирать, - рассказала Чаркина.

Дефицита цветов в магазинах Петербурга нет. Сайты так и пестрят объявлениями о первосентябрьских букетах. Ниже полутора тысяч ничего не сыскать, зато доставят на дом. Можно попытаться купить цветочки у бабушек возле метро или на рынке - там цены стартуют от 700 рублей за букет. Еще один вариант для экономных - сайты бесплатных объявлений: можно найти цветы с грядки стоимостью от 800 рублей.

- Родители сейчас все чаще отказываются от традиции дарить цветы учителям в пользу другой - скидываются по 300-500 рублей на благотворительность. Эти деньги идут на помощь детям из малообеспеченных семей. У нас в школе все поддерживают данную акцию, да и в других тоже, - рассказала председатель общественной организации «Петербургские родители» Лада Уварова. - А на цветы денег нынче не напасешься!

КОМПЕТЕНТНО

Галина ЧАРКИНА, флорист:

- Обычно 1 сентября учителям дарят сезонные осенние цветы. Чаще это хризантемы, подсолнухи, гладиолусы. Это всегда красиво и актуально. Сейчас в моде пастельные тона букетов - и цветы, и упаковка не должны быть слишком яркими. Рекомендую подбирать букет под цвет одежды школьника - так фотографии получатся удачнее. Имеет значение и размер букета: выбирайте не очень большой, чтобы ребенку было не тяжело его нести или стоять на линейке.

КОНКРЕТНО

Почем букеты в Петербурге:

- гладиолусы - 2055 рублей за 9 штук

- белые хризантемы - 1790 рублей за 7 штук

- герберы - 2080 рублей за 7 штук

- розы - 1650 рублей за 9 штук

ЦИФРЫ

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