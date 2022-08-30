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Общество30 августа 2022 15:55

За два года букеты к 1 сентября в Петербурге подорожали в три раза

Специалисты советуют искать цветы на «Авито», а лучше - отдать деньги на благотворительность
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Найти букет цветок на линейку за 500 рублей уже не получится.

Найти букет цветок на линейку за 500 рублей уже не получится.

Фото: Олег ЗОЛОТО

К тратам родителей первоклашек на канцелярию, рюкзаки и одежду добавляются еще и кругленькие суммы на букеты цветов, ведь не пойдешь же на линейку с пустыми руками! А раскошелиться придется: цветочки в Петербурге ко Дню знаний подорожали.

Петростат подсчитал нынешние цены на цветы и сравнил с прошлым годом. В 2021 году за хризантему или гладиолус в среднем в магазине просили 120,83 рубля, теперь придется заплатить почти в два раза больше - 235,47 рубля.

Сейчас у флористов жаркий сезон: родители заранее заказывают букеты, но спрос породил повышение цен. Как рассказала флорист Галина Чаркина, еще пару лет назад можно было собрать букет за 500 рублей, теперь в лучшем случае за 1500 рублей.

- Цены на букеты менялись последние пару лет. За 500 рублей можно теперь купить лишь один цветок и простую упаковку к нему. Но подорожание сезонное, хотя цены повышают не сами владельцы цветочного бизнеса, а таможенники. В магазинах Петербурга в основном цветы из Голландии. Летом была проблема с зеленью, говорили, что из-за санкций, но теперь на базах все в наличии. Радует, что появились и российские цветы. Пока не в тех объемах, чтобы полностью заменить импорт, но уже есть из чего выбирать, - рассказала Чаркина.

Дефицита цветов в магазинах Петербурга нет. Сайты так и пестрят объявлениями о первосентябрьских букетах. Ниже полутора тысяч ничего не сыскать, зато доставят на дом. Можно попытаться купить цветочки у бабушек возле метро или на рынке - там цены стартуют от 700 рублей за букет. Еще один вариант для экономных - сайты бесплатных объявлений: можно найти цветы с грядки стоимостью от 800 рублей.

- Родители сейчас все чаще отказываются от традиции дарить цветы учителям в пользу другой - скидываются по 300-500 рублей на благотворительность. Эти деньги идут на помощь детям из малообеспеченных семей. У нас в школе все поддерживают данную акцию, да и в других тоже, - рассказала председатель общественной организации «Петербургские родители» Лада Уварова. - А на цветы денег нынче не напасешься!

КОМПЕТЕНТНО

Галина ЧАРКИНА, флорист:

- Обычно 1 сентября учителям дарят сезонные осенние цветы. Чаще это хризантемы, подсолнухи, гладиолусы. Это всегда красиво и актуально. Сейчас в моде пастельные тона букетов - и цветы, и упаковка не должны быть слишком яркими. Рекомендую подбирать букет под цвет одежды школьника - так фотографии получатся удачнее. Имеет значение и размер букета: выбирайте не очень большой, чтобы ребенку было не тяжело его нести или стоять на линейке.

КОНКРЕТНО

Почем букеты в Петербурге:

- гладиолусы - 2055 рублей за 9 штук

- белые хризантемы - 1790 рублей за 7 штук

- герберы - 2080 рублей за 7 штук

- розы - 1650 рублей за 9 штук

ЦИФРЫ

570 тысяч ребят сядут за парты 1 сентября в Петербурге.

Это на 14 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

13 школ открыли к новому учебному году.

ОбразованиеОбразование: Родительское собрание