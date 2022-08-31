Юбилей Григория Бирженюка: Конфликтолог, который сплачивает всех вокруг

Григорий Бирженюк (пятый в дальнем ряду) участвовал в подготовке «Декларации прав культуры» академика Дмитрия Лихачева (с тростью). Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Заместителя председателя Ученого Совета, Почетного профессора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Григория Бирженюка, который 6 сентября отметит 75-летие, называют столпом отечественной конфликтологии и классиком социально-культурного проектирования. Более 40 лет ученый посвятил проблемам, которые сейчас как никогда актуальны: миру нужны глобальный диалог, гуманитарный фундамент и молодые мыслящие специалисты. Со всем этим готов помочь СПбГУП.

Эпицентр движухи

Биография Бирженюка в СПбГУП началась полвека назад, когда университет был Высшей профсоюзной школой культуры. Григорий Михайлович окончил вуз в 1974-м, стал аспирантом Ленинградского института культуры, а уже через короткое время появился в альма-матер как молодой педагог. Природные способности, образование, интерес к науке и упорный труд сделали его фигурой уникальной.

- Родился при Сталине, в школу пошел при Хрущеве, окончил ее при Брежневе. Кандидатскую защитил при Андропове, докторскую - при Ельцине, - шутит ученый. - А звание Заслуженного работника высшей школы России мне присвоил Путин.

В 1994 году Бирженюк, сотрудничавший с университетом почти 20 лет в качестве совместителя, решил полностью посвятить себя СПбГУП.

- Юный ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, с которым мы познакомились в Институте культуры - я был доцентом, а он аспирантом, - предложил насыщенный график, - вспоминает юбиляр. - Я согласился. Здесь строили интересные планы, инициировали научные проекты, появилась возможность издавать книги. А главное, воцарилась какая-то особая энергетика, свежий ветер перемен. Словами молодежи, здесь была движуха, драйв.

- А сейчас поспокойнее?

- Что вы! Наоборот. Чем дальше, тем веселее. Мы запускаем масштабные проекты, получаем президентские гранты. В этом году инициировали Лихачевские уроки в школах по всей стране. Вот в сентябре почти на каждый день запланированы семинары, экскурсии, встречи, культпоходы, музыкальные вечера. Ну какой еще университет сможет так же?

Человек мыслящий

А тогда, почти 30 лет назад, вуз только приступал к воплощению амбициозных планов. Со сменой ректората изменилась и миссия университета - возникла культуроцентристская модель образования, основанная на «Декларации прав культуры» академика Дмитрия Лихачева - первого Почетного доктора СПбГУП. И Бирженюк был одним из тех, кто выводил университет на качественно новый уровень. Начинали с малого.

- Здание вуза было совсем не в таком прекрасном состоянии, как сегодня: пахло стройкой. Во многих местах не было ни кресел, ни полов. На весь университет были один компьютер и один принтер. И вот беда - мы стали первым вузом страны, который вынужденно перешел на платное обучение. В общем, все было в новинку, - вспоминает профессор.

В те годы Бирженюк возглавил кафедру социально-культурных технологий. Именно на ней заложили основы социально-культурного проектирования.

- Раньше лектор передавал студентам знания, полученные им вчера, чтобы они воспользовались ими завтра. Но к концу XX века этого стало недостаточно. Мир нашел два выхода, и оба оказались неудачными. Первый - учиться всю жизнь, что малоэффективно и трудозатратно. Второй - готовить специалиста, бегущего впереди прогресса. Вот только куда бежать? Ход прогресса не предугадать, - объясняет профессор. - Мы же прививаем студентам проектное мышление - даем набор инструментов и навыков, из которых можно составить программу действий в любой ситуации. По сути, выпускаем людей мыслящих.

Возможно, в этом кроется причина успешности выпускников - они легко находят работу и быстро продвигаются по карьерной лестнице, ведь сильно выделяются на фоне остальных гуманитариев «с мечтательным выражением лиц и полной неспособностью воплощать идеи».

Григорий Бирженюк. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Единственные в мире

Возглавляет Бирженюк и кафедру конфликтологии, которая входит в одноименный факультет - единственный в мире.

- В 2008 году университет посетил Владимир Путин. На встрече со студентами и профессорами подняли вопрос: становление новой экономики России сопровождается конфликтными ситуациями, поэтому нужны новые специалисты - конфликтологи, - вспоминает Бирженюк. - Владимир Владимирович поддержал создание факультета. Весь 2009 год мы посвятили разработке методологии, а в 2010 году начали подготовку специалистов. За 12 лет факультет выпустил 1200 конфликтологов. И они полезны стране.

Единственный в мире факультет конфликтологии основали при поддержке Владимира Путина. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Лекарство от «цифрового дебилизма»

Сегодня Григорий Бирженюк продолжает руководить двумя кафедрами, обучать студентов, вести диссертантов, выпускать монографии и организовывать международные научно-практические конференции СПбГУП. Профессор считает, что за 30 лет молодежь сильно изменилась и не в лучшую сторону: «непростое» поколение считает, что знает свои права, но не знает, кто такой Наполеон. По планете шагает эпидемия «цифрового дебилизма». Но студенты СПбГУП получают гуманитарную прививку от этой заразы.

- Наш вуз всегда отличался от остальных богатой социально-культурной жизнью, - отмечает Бирженюк. - В моду в мировом образовательном процессе вошел приоритет soft skills - умение работать в команде, критически мыслить, быть ответственным и гибким - над hard skills - профессиональными навыками. А мы культивируем в студентах «мягкие навыки» уже 30 лет. И это приносит плоды: человек получает импульс развития, становится ценным специалистом и генерирует новации.

P. S. 1 сентября в Каминном зале СПбГУП откроется фотовыставка «Наш Бирженюк». Студентам и педагогам представят архивные снимки, на которых юбиляр предстает в контексте своей ярчайшей жизни, насыщенной удивительными событиями.

В аудитории юбиляр требовательный педагог, чуткий учитель и остроумный лектор. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

СПРАВКА

Григорий Бирженюк - Заслуженный работник высшей школы России, лауреат премии правительства Петербурга за выдающиеся достижения в области образования. Педагог высшей школы с более чем 40-летним стажем. Заместитель председателя Ученого Совета, Почетный профессор СПбГУП. Доктор культурологии, автор свыше 100 научных и учебных изданий, статей и методических разработок.

СКАЗАНО!

«Наш вуз не только альма-матер Григория Бирженюка, но и родной дом, в стенах которого он служит любимому делу десятки лет, являясь настоящей душой университетского сообщества. На сегодня он один из крупнейших ученых России в области конфликтологии, классик социально-культурного проектирования и выдающийся петербургский профессор по всем параметрам».

(Александр Запесоцкий, академик, ректор СПбГУП.)

ДОСЛОВНО

«Григорий Михайлович - одно из фундаментальных явлений вуза. Талантливый, яркий, самобытный человек. Настоящий петербургский интеллигент. На кафедрах, которые он возглавляет, ощущение гармонии и созидания прямо парит в воздухе: одно его присутствие сплачивает людей даже противоположных взглядов во имя благой цели. В его жилах течет настоящая гуманитарная кровь».

(Евгений Триодин, Почетный председатель Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры, Почетный профессор СПбГУП.)