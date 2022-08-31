Сын Пьехи ходит в православную гимназию, а дети Аршавина - в частную школу: Где учатся дети известных звезд из Петербурга

Балерина может запросто прийти в класс к дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Первый день осени традиционно взорвет ленты соцсетей цветами и бантиками. А еще добавится блеск бриллиантов и дизайнерских сумочек – на первосентябрьскую линейку пойдут российские звезды. Рассказываем, как готовятся к учебному году известные петербуржцы и в какие школы пойдут их наследники.

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ПЬЕХИ

В этом году сын Стаса Пьехи идет во второй класс. И хоть звездный папа давно обосновался в Москве, Петя учится в школе под Петербургом. Дело в том, что мальчик с мамой Натальей живут в Пушкине.

- Для нас были важны несколько критериев школы: близость к дому, индивидуальный подход. В нашей школе небольшие классы, поэтому у учителя есть возможность уделить внимание каждому, вникнуть в запросы определенного ученика. Также в школе уделяется внимание изучению иностранных языков, - рассказала Наталья Горчакова, бывшая жена Пьехи.

Сынишка Стаса Пьехи живет с мамой Натальей под Петербургом, тут же мальчик ходит в православную школу. Фото: СОЦСЕТИ

К школе звездный ребенок готовился стандартно, как и многие другие - отдыхал, занимался рисованием и читал литературу. Правда, запомнится это лето Пете и неприятным «приключением». Малыш угодил в больницу с загноением пальца, пришлось даже делать операцию.

ДОБРЫЙ ПАПА ВАЛУЕВ

Бывший боксер Николай Валуев многодетный отец. Только вот старший сын уже пару лет как окончил школу, а младший сын и средняя дочь до сих пор грызут гранит науки. Учатся наследники известного папы в обычной школе в Санкт-Петербурге.

- В нашей семье из 1 сентября никто уже не делает большого события, но дети готовятся заранее к школе и ждут ее. Особенно дочка. Сын, как и любой мальчишка, смотрит куда угодно, только не на учебу, - признается Валуев.

Дети Николая Валуева учатся с удовольствием. Фото: СОЦСЕТИ

В этом году дочка депутата Госдумы Ирина пойдет в девятый класс, а Сергей - в четвертый.

- Строгий ли я родитель? - задумался Николай. - Скорее, нет. Во всяком случае во время каникул я не настаивает, чтобы дети только и знали, что зубрить школьную программу.

ВОЛОЧКОВА ВЕДЕТ ДОЧКУ В 11 КЛАСС

Казалось бы, еще недавно Анастасия Волочкова сама блистала на сцене, а теперь она провожает свою единственную дочь в одиннадцатый класс. Каникулы Ариадна провела в Британии, теперь вернулась в Москву, чтобы подготовиться к школе. Волочкова в эти дела не вмешивается, дочь балерины уже давно самостоятельная и живет с папой.

- Она, кстати, поступает в Париж-Сорбонну. Если не получится этого сделать по политическим причинам, она готова поступать в университет в Москве или Петербурге. Сейчас Ариша учится в школе экономики, - рассказала балерина.

А вот на линейку артистка ходит каждый год. Правда, и тут не обходится без эпатажа. Волочкова без стеснения может появится в школе дочери в откровенном наряде с глубоким декольте.

БЫВШАЯ ЖЕНА АРШАВИНА ПЛАТИТ МИЛЛИОННЫ ЗА ШКОЛЫ

Жены футболистов и роскошь - почти синонимы, и даже если речь про бывших супругов. Экс-жена Андрея Аршавина Юлия Барановская выбирает для их общих детей только самые лучшие и, конечно же, самые дорогие школы. Старший сын Артем уже в выпускном классе международной школы The International School of Moscow, парень свободно говорит на английском языке.

Дети Аршавина обучаются в лучших учебных заведениях. Фото: СОЦСЕТИ

Но за знания Барановская и Аршавин платят от 2,5 миллионов рублей. Дочь Яна учится в элитной гимназии имени Примакова в Подмосковье. Обучение в этом заведении обходится телеведущей от 700 тысяч в год. А вот младший сын Арсений нынче четвероклассник и ходит он в обычную школу. Барановская говорит, что так младшенькому удобнее посещать тренировки по футболу.