Олег Басилашвили о смерти Горбачева: «Он начал перестройку в наших мозгах. При нем Запад стал нас уважать»

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев запомнился в первую очередь эпохой перестройки. И свою политику реформатор начал именно с Ленинграда. Именно там впервые прозвучало слово, которое определило дальнейшую судьбу государства на десятилетия. Во время своей первой рабочей поездки в город на Неве в 1985 году Горбачев сделал заявление: «Всем нам надо перестраиваться, всем: от рабочего до министра!». «КП-Петербург» нашла тех, кто помнит ту самую поездку и встречался с ним в Ленинграде, а затем и в Петербурге.

«ОН НАЧАЛ ПЕРЕСТРОЙКУ В НАШИХ МОЗГАХ»

Одним из тех, кто помнит ту самую поездку Михаила Горбачева, оказался народный артист СССР Олег Басилашвили. Актер признался, что в тот день Михаил Сергеевич поразил его своей речью и поступками.

Михаил Горбачев в 85 году в Ленинграде Фото: youtube.com

- Он вышел из машины и пошел в толпу народа, это был совершенно необычный ход для секретаря КПСС, - поделился с «КП-Петербург» Олег Басилашвили. - Это вызвало удивление и восторг. Я глубоко скорблю об этом человеке, он дал нам понимание того, что мы свободные люди, что ради нас надо перестраивать социальную, политическую и экономическую структуру СССР. Он впервые тогда произнес слово «перестройка». И перестройка началась в наших мозгах. Потому что мы поняли - то, о чем мы раньше говорили шепотом, боясь всемогущего КГБ, теперь можно говорить на съездах, говорить во всеуслышание, говорить на телевидении. О тех недостатках, что нам мешают жить. О безобразии, которое творится в стране. Мы ощутили себя свободными людьми. Весь Запад стал нам не врагами, а странами, которые пытаются нам помочь и продовольствием, и советами, и финансами. Впервые мы вызывали не ненависть и страх своими ракетами, а уважением и любовь всего человечества. Во времена Горбачева я часто бывал на гастролях. В Европе, США, Японии. Мы пользовались уважением и любопытством с их стороны. На нас смотрели, как на героев, которые смогли вырваться из клетки.

Встречу Горбачева с народом в Ленинграде наблюдал и председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Правда, у него она оставила другие впечатления.

- Я был ребенком. Там была огромная толпа людей. Был большой энтузиазм, люди поверили ему, он свободно общался. Он был одет очень модно. Выглядел хорошо, молодо, - вспоминает Малинкович. - Да, именно с этих слов он начала перестройку. Но мне кажется, все эти слова писали за него. Он до этого был на Западе, на него влияли. Маргарет Тэтчер тогда сказала, что впервые мы видим человека, который нас устраивает. Но наши люди тогда устали от пожилых руководителей. А тут новый человек, энергичный. Его очень хорошо воспринимали. До него не было такого, что человек общается свободно с толпой людей. Но оценки его деятельности у меня только негативные.

«СОБЧАК ОТ ЕГО СЛОВ ПОПЕРХНУЛСЯ ВОДОЙ»

В свою очередь петербургский депутат Борис Вишневский, который встречался лично с Горбачевым, считает, что встреча с народом для Горбачева – это его личный порыв, а не политический трюк.

Михаил Горбачев был противоречивым политиком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Эпизод, когда он остановил кортеж, вышел из машины, стал общаться с гражданами - очень серьезно привлек к нему симпатии, - делится Вишневский. - Тогда не было политтехнологов. И Горбачев не стремился удержать власть. Он сам об этом говорил. В 1995 году Горбачев приезжал на конференцию к 10-летию перестройки к нам в город. Там я в первый раз его увидел вблизи. Смог с ним поговорить и подарить ему несколько ксерокопий своих статьей. Эту конференцию вел Анатолий Собчак. И после речи Горбачева Собчак стал говорить: «Мы сейчас выслушали традиционную по своей длительности речь бывшего генерального секретаря, который всегда хотел только власти». После этого в зале поднялся Горбачев, который сказал: «Эх, Анатолий Александрович, если бы я хотел только власти, ты бы меня и сейчас встречал так, как генерального секретаря. Собчак поперхнулся водой. А Горбачев добавил: «Впрочем, встречал бы не ты».

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