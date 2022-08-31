Смех, триллеры и императорский шик: в Мариинке открывается 240-й театральный сезон

"Итальянка в Алжире". Фото: Мариинский театр, Михаил Вильчук

1 сентября стартует новый учебный год в школах и университетах. А днем позже, 2 сентября, начнется новый театральный сезон в Мариинском театре. Уже 240-й по счету и как будто очень символичный для взрослых, ностальгирующих по школьным годам. Представьте, что вместо класса будет роскошный зал, вместо доски – сцена, а вместо одноклассников – зрители. Оперы и балеты кажутся слишком странными и мудреными, слишком «элитными» и высокими? А попробуйте присмотреться к этому искусству, как к незнакомой теме для учебного доклада. Домашнюю работу с вас, конечно, не спросит даже самая строгая тетенька из билетной кассы – спросите себя сами, почему зрелище показалось вам необычным, почему красивым, как сильно трогала живая оркестровая музыка и запоминались костюмы и декорации. Немножко практики, и это непонятное искусство обязательно приоткроет дверцу в свой мир.

Так что поспешите взять афишу и выбирайте «предмет» по душе, «Комсомолка» как раз подготовила путеводитель по ближайшим постановкам.

ПРОДЛИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Хорошенько насмеяться получится сразу на трех операх, запланированных театром на сентябрь. Первая – «Итальянка в Алжире» Джаоккино Россини про бея Мустафу (Магеррам Гусейнов), который решил взять в свой гарем новую красавицу, и итальянку Изабеллу (Екатерина Сергеева), попавшую в Алжир после кораблекрушения. Пока Мустафа царственно строил девушке глазки, итальянка обманывала надоедливых поклонников и спасала соотечественников из рабства. Вот это натворила дел!

Окунуться в восточную задорную атмосферу можно 7,8 и 15 сентября в 19.00.

"Итальянка в Алжире". Фото: Мариинский театр, Михаил Вильчук

Вторая опера, которая заставит прослезиться – «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти. Это история про старого состоятельного аристократа, надумавшего жениться. И хотя действие насквозь пропитано юмором и ироничными колкостями в адрес героя, автор добавил в сценарий немножко сочувствия старику. А это уже совсем другое послевкусие от зрелища.

Между прочим, в последний раз дон Паскуале навещал петербургскую сцену аж 29 лет назад! Это повод снова увидеться со стариком 11 сентября в 13.00 и 17 сентября в 13.00 и 19.00.

"Дон Паскуале". Фото: Мариинский театр, Александр Нефф

Набор замыкает «Фальстаф» – опера Джузеппе Верди. Гремучая смесь из неловких любовных перепитий, похотливых похождений, костюмов монашек, и во главе всего – толстый рыцарь сэр Фальстаф. Осторожно: в финале оперы живот заболит от смеха!

От души похохотать можно 13 сентября в 19.00.

"Фальстаф". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВИШКИ

Любителям триллеров, апокалипсисов и мистики советуем другие постановки. Например, «Пиковую даму» Петра Чайковского, чье название знакомо по давней школьной программе. Здесь роскошные костюмы, холодящие душу декорации Петербурга и тот самый Герман, безумный и азартный. Страх, зло и судьба в сочетании с мощными голосами артистов – свирепый микс для того, чтобы по спине пробежал холодок.

Опера откроет сезон Мариинки 2 сентября в 19.00. В главных партиях: Ирина Чурилова, Михаил Векуа, Ольга Бородина, Алексей Марков.

"Пиковая дама". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

«Царская невеста» Николая Римского-Корсакова – настоящий исторический триллер. Это опера про безответную любовь опричника Григория Грязного к Марфе Собакиной, дочке купца и невесте Ивана Лыкова. Казалось бы, классический любовный треугольник или даже квадрат (в сюжете есть еще коварная любовница опричника Любаша, пытающаяся вернуть «бойфренда»), но… в дело вмешался сам Иван Грозный, ревнивый и властный. Спасибо царю – развязка у оперы будет абсолютно душераздирающей. Кто помнит историю России, тот сразу угадает финал.

Посмотреть оперу можно 10 сентября в 19.30 и 11 сентября в 14.00 и 19.00. Главные роли исполнят Анна Денисова и Айгуль Химатуллина, Владислав Сулимский и Владислав Куприянов, Екатерина Семенчук и Екатерина Сергеева.

"Царская невеста". Фото: Мариинский театр, Валентин Барановский

Меняем направление с голоса на танец – предлагаем балет «Двенадцать» по хореографии Александра Сергеева и музыке Бориса Тищенко. Поставленный по одноименной поэме Александра Блока, этот спектакль посвящен апокалипсису, миру, который разрушается по вине и воле человека. Больше полувека назад балет страшно критиковали за красный флаг, образ Христа и гротескную музыку. Тем интереснее сейчас взглянуть на то, что признавали крамольным. Такая возможность, к слову, будет всего один раз в месяц.

«Двенадцать» покажут 22 сентября в 20.00

Балет "12". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

А чтобы переключиться с напряженных сюжетов, всплакните на опере Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Грустная и нежная картина о принцессе и двух влюбленных в нее братьях, погибающем королевстве, любви и ревности. Финал у оперы, увы, несчастливый, но очень проникновенный.

Погрустить можно 16 сентября в 19.00.

"Пеллеас и Мелизанда". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

ПРИМЕРИТЬ КОРОНУ

Следующий набор опер позволит вам почувствовать себя важной особой в императорском ложе – все постановки будут очень эффектными, богатыми, пышными, потому что в свое время создавались как раз для царских особ. Так что присаживайтесь в бархатное кресло с гордой осанкой, не отказывайте себе в маленькой возможности побыть высоким чином.

«Орлеанская дева» Петра Чайковского – отличный вариант, чтобы примерить на себя всю эту роскошь. История о легендарной Жанне д`Арк (Екатерина Семенчук) и ее подвиге во имя родины обвиты невероятными хорами, ансамблями, ариями, а в танец замешаны гром, звон рыцарских доспех, битвы на мечах и даже языки пламени. Буйство звуков, красок и эффектов будет ошарашивающим.

Почувствовать себя императором можно 9 сентября в 19.00.

"Орлеанская дева". Фото: Мариинский театр, Михаил Вильчук

Вторая столь же могучая постановка – опера «Хованщина» Модеста Мусоргского. Все такая же живописность сюжета, восхитительные декорации шумных площадей и богатых палат, а в центре истории – события, случившиеся на Руси после 1682 года. Отличники помнят: власть у царевны Софьи, стрелецкие бунты, а потом и воцарение Петра I. Маленький урок истории на сцене, но такой запоминающийся, что вы перескажете его еще своим правнукам во всех красках.

В театре будут ждать 25 сентября в 18.00.

"Хованщина". Фото: Мариинский театр, Валентин Барановский

Впечатляющую атмосферу легко организуют и концерты симфонического оркестра Мариинки. В этот раз он будет играть поэму Александра Рахбари «Так говорил Заратустра Спитама». Эти звуки подхватят вас из кресел и унесут на персидские рынки – вся музыка Рахбари насквозь пропитана восточным колоритом и как будто пахнет раскаленным песком, специями и звенит монистами. К слову, раньше эту поэму никто не слышал – премьера!

Проникнуться музыкой получится 23 и 29 сентября в 19.00.

Симфоническая поэма "Так говорил Заратустра Спитама". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

Для самых выносливых и увлеченных Мариинка подготовила эпопею из четырех опер Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Это история о проклятом кольце, дающем над миром власть, любви и предательстве главного героя, карликах и великанах, войне богов. Сочетание ну прямиком из фантастической сказки. Вживую услышать это можно только в Мариинке, так что не упускайте шанса! Музыка вполне способна утянуть вас в тайное подземелье, и как будто из-за угла сейчас помашут хоббиты или неведомое существо из «Алисы в стране чудес». Кстати, для первого впечатления хватит и одного спектакля, но поверьте – вместе они запоминаются на всю жизнь. 27, 28 и 30 сентября в 19.00 и 2 октября в 17.00.

"Кольцо Нибелунга". Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

Вот вам и «учебная» программа на ближайший месяц. И хорошее напоминание от Алины Белковской, руководителя подразделения маркетинга, PR и массовых коммуникаций Мариинского театра: не нужно быть продвинутым театроведом, чтобы посмотреть спектакль – нужно просто прийти и посмотреть его. А если подбирать наряд под театральный вечер пока не хочется, начните с уровня попроще – включите любой спектакль в записи на стриминговом сервисе театра. Глядишь, оперу или балет захочется посмотреть на живом большом «экране».