«Кто-то хочет моей смерти»: Писатель Пелевин получил посылку с мылом и веревкой

Тайный "поклонник" прислал писателю Александру Пелевину посылку с мылом и веревкой. Фото: СОЦСЕТИ

Писатель из Петербурга Александр Пелевин получил посылку с угрозами. Коробку с незамысловатым содержимым поэту положили под дверь. В ней неизвестные оставили мыло и веревку. По словам писателя, он расценил это как угрозу для своей жизни.

- Посылку принес курьер службы доставки, отправитель неизвестен. Очевидно, что кто-то хочет моей смерти. Паззл легко сложить, - рассказал «КП-Петербург» Александр Пелевин.

По словам литератора, он думает, как теперь обезопасить себя. Поэт и ранее получал угрозы в соцсетях.

- По крайней мере, буду осторожнее. Но без перегибов. Буду продолжать делать свое дело. С начала спецоперации я получал массу угроз в соцсетях за поддержку России. «Сдохни тварь» и все такое прочее. Но я к этому с иронией относился, - подчеркивает писатель.

Пелевин пока не знает, будет ли искать шутника, отправившего «подарок».