Зарегистрируйся за 10 секунд, распечатай за 5 секунд, летай налегке

В Пулково увеличили количество аппаратов печати посадочных талонов. Фото: пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Воздушные Ворота Северной Столицы» предлагают встретить осень с комфортом. В аэропорту Пулково начали работать новые аппараты печати посадочных талонов. Теперь для пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию, доступны восемь устройств. Аппараты позволяют распечатать посадочные талоны одной или нескольких авиакомпаний. Также доступны три киоска самостоятельной регистрации (для пассажиров «Аэрофлота»), на которых можно не только распечатать талон, но и зарегистрироваться на рейс.

Пройти онлайн-регистрацию можно за 10 секунд, а распечатать талон за 5 секунд – информация об этом размещена в общей зоне терминала на третьем этаже. Рядом с киосками саморегистрации и аппаратами печати посадочных талонов установлены специальные весы для взвешивания багажа.

Помимо создания условий для быстрой регистрации, «Воздушные Ворота Северной Столицы» внимательно подходят к выбору способов и форматов коммуникации, стремятся помочь пассажиру на всех этапах обслуживания в аэропорту, общаться на «живом» языке, дружелюбно и неформально, быть открытым и делиться хорошим настроением, используя юмор.

Фото: пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Для печати посадочного талона в терминале (если онлайн-регистрация уже пройдена) нужно:

- получить на электронную почту посадочный талон и QR-код;

- приложить мобильный телефон к сканнеру аппарата печати.

Для самостоятельной регистрации в киоске понадобятся: паспорт, данные кода (номера) бронирования или номера авиабилета, бонусная карта авиакомпании (при наличии). После регистрации пассажир получает посадочный талон.

Чтобы гости терминала всегда чувствовали себя комфортно, в аэропорту работают агенты по гостеприимству. Они всегда готовы подсказать, где находятся различные зоны, и ответить на вопросы пассажиров.

Узнать, сколько времени занимают все процедуры в аэропорту, чтобы подготовиться заранее к полету, можно на специальном сайте.