Андрей не выходит на связь Фото: СОЦСЕТИ

В группе туристов, сорвавшихся с Ключевского вулкана на Камчатке, предварительно, был нейрохирург из Петербурга. Напомним, что в группе было 12 человек, пятеро из них погибли. 34-летний Андрей Гутор отправился в путешествие 27 августа. Об отпуске он рассказал на своей странице в соцсетях, опубликовав билеты с подписью: "Снова на Камчатку". В последний раз в Сети он появлялся только на следующие сутки. Больше с ним связи не было. По словам друзей, свою поездку он планировал давно.

- Еще летом он рассказывал, что хочет поехать на Камчатку, - поделились с "КП-Петербург" друзья Андрея. - Он полетел туда с целью туризма-альпинизма, это не первая его путешествие на Камчатку.

Для мужчины альпинизм был хобби Фото: СОЦСЕТИ

Сам нейрохирург после университета в Петербурге переехал жить и работать в Германию. По словам друзей, в России он появляется редко. Лишь для путешествий.

- Своей семьи здесь у него не было, а там совсем другой уровень. И другая оплата, - пояснила подруга Андрея Ника. - Он много путешествует. В последний раз был в Питере неделю назад проездом.

Андрея, по словам друзей, нельзя назвать профессиональным альпинистом. Но опыт у него был.

Андрей - нейрохирург Фото: СОЦСЕТИ

- Он, скорее, просто любит путешествовать. Последние посты его были посвящены альпинизму. Ранее он занимался этим, подготовка есть, скорее всего. Но думаю, это на уровне хобби, - говорят друзья о враче.

В Петербурге у Андрея живет мать. Сейчас она пытается узнать, жив ли ее сын. Косвенно она подтвердила, что ее сын был там.

- Я только что звонила матери Андрея. Она сказала, что на связи с МЧС. Но никакой информации о нем у нее пока нет. Она сейчас очень переживает. Ждет, когда появится хоть что-то от спасателей, - объяснила "КП-Петербург" подруга матери Андрея.

Кто именно из туристов погиб, неизвестно. Официального подтверждения, что Андрей был в группе от МЧС нет. Спасатели еще не добрались к месту ЧП.

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