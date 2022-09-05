Экс-главврач больницы из Ленобласти заработал 215 млн рублей на «мертвых душах»

В Ленобласти задержали бывшего главврача больницы в Токсово за незаконное обогащение на 215 млн рублей.

Бывшего главного врача межрайонной больницы Токсово задержали по подозрению в хищении 215 млн рублей. Бюджетные деньги шли на зарплаты 14 сотрудникам. Но есть нюанс – это были мертвые души. По версии следствия, в афере главврачу помогали его трое подчиненных. Это главный бухгалтер и два заместителя. Как считают в СК, сотрудники медучреждения в 2018 году отыскали 14 человек, которые согласились подписать «для галочки» трудовой договор с организацией. По итогу эти люди на работу не приходили.

Медики хранили деньги крупными пачками в разной валюте. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- По признакам мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По данным следствия, четверо сотрудников больницы перечисляли себе зарплату 14 «мертвых душ» в течение четырех лет, по апрель 2022 года. Деньги каждый из них обналичил и потратил по своему усмотрению, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи вместе с полицией провели 14 обысков в недешевых коттеджах подозреваемых, а также по месту их бывшей работы и в комитете по здравоохранению 47 региона. Четверым задержанным вскоре предъявят обвинение и отведут в суд для избрания меры пресечения. Расследование громкого дела продолжается. Медикам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

К слову, мошенническую схему выявили новые сотрудники больницы, о чем «КП-Петербург» сообщили в правительстве Ленобласти.

- Администрация больницы в ходе внутренней финансовой проверки обнаружила аферу и обратилась в правоохранительные органы. Оказывается полное содействие следствию, - уточнили в правительстве.

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