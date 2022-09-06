Ощущения, как при интоксикации. Жители Гатчины задыхаются, но источник вони так и не установили

Люди активно выступают за чистый воздух, закрытие полигона и введение норматива по запаху.

- Запах газа я чувствовала и раньше, но отравилась в мае. Тогда еще не отключили отопление, приходилось на ночь открывать окно. Как результат, тошнота, а на следующий день кровь из носа пошла, - вспоминает жительница Гатчины Юлия. - Пять дней болели руки и ноги, как при интоксикации. Больше с открытым окном мы не спали.

В конце августа зловонные ароматы в черте города исчезли. Разгадать тайну оказалось несложно: уже неделю в Гатчине дежурят сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора и делают замеры. Гатчинцы смогли вздохнуть свободно, но боятся, что после отъезда передвижных лабораторий зловонье вернется.

ПРОБЛЕМА ОДНА, ПРИЧИН НЕСКОЛЬКО

В Гатчинском районе во всех бедах привыкли винить полигон твердых бытовых отходов «Новый Свет - Эко». Противостояние местных жителей и полигона продолжается много лет. Летом 2017 года руководство свалки штрафовали за превышение высотности, которая тогда составляла 55 метров, но в конце того же года экспертная комиссия Росприроднадзора в Москве одобрила увеличение высоты полигона до 73 метров. В итоге жители начали наблюдать мусор прямо из окон, а запах «свалочных масс» усилился.

Власти обещают закрыть «Новый Свет - Эко» в конце 2023 года. Правда, на сегодня это один из крупнейших полигонов в Ленобласти. Сюда везут мусор и из соседнего Петербурга.

Да и других источников запаха в округе хватает. Народ пеняет и на участок утилизации и обработки отходов Леноблтранса с пиролизной установкой, которая перерабатывает автомобильные шины в топливо, и на производственный полигон компании «Кнауф Петроборд», которая занимается упаковкой.

Жители вынуждены носить респираторы. Фото: Ольга Овчинникова

ПАХНЕТ ГАЗОМ, НО ПО-РАЗНОМУ

Пока в Новосветском сельском поселении и соседних поселках - Верево, Тайцы, Горки, Романовка - пахнет свалочным газом, в самой Гатчине, по словам местных, запах немного другой, с примесью химии.

- Я живу в микрорайоне Аэродром. Несколько лет назад недалеко от дома было нефтеперерабатывающее предприятие, - рассказывает местная жительница Мария. - Как только завод закрылся, химически-газовый запах исчез.

Сейчас переработкой нефти в районе занимается другое предприятие. Жители подозревают, что оно является одной из причин зловоний.

- В Гатчинском районе в зонах 4 и 5 классов опасности размещаются предприятия разных отраслей промышленности, которые соседствуют с предприятиями пищевой промышленности: одни делают творог, другие утилизируют трупы животных, - отмечает депутат Новосветского сельского поселения Дмитрий Зарубин. - Отдельные собственники, судя по всему, зачастую производят выбросы или сжигают отходы прямо на территориях, а некоторые работают с возможным превышением класса санитарной опасности. Имеют место и стихийные свалки.

ПРЕВЫШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕНОЛА И СЕРОВОДОРОДА

Люди активно выступают за чистый воздух, закрытие полигона и введение норматива по запаху. Местные власти отреагировали: на место выезжали сотрудники управления Роспотребнадзора по Ленобласти. Никаких превышений ПДК не нашли, но запах зафиксировали. Правда, пока его по закону к делу не пришьешь.

При этом комитет эконадзора 16 августа установил в деревне Малое Верево превышение допустимой концентрации фенола в пять раз. В Гатчину выехали специалисты Росприроднадзора с чувствительными приборами и зафиксировали превышение по сероводороду в три с половиной раза. Лаборатория, которую вызывали сами жители, тоже зарегистрировала превышения по аммиаку и метилмеркаптану.

- Уже найден один из источников запаха, - сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора. - Вблизи города обнаружили предприятие, на территории которого складируют отходы рыбообработки.

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил ИЛЬИН, вице-губернатор Ленобласти:

- Правительство готово привлечь лабораторию и специалистов аварийно-спасательной службы для обследования канализационных коллекторов, которые также могут являться источниками запахов, вызывающих беспокойство граждан. Но окончательные выводы могут быть сделаны только на основании реальных данных, которые мы вместе с жителями Гатчины ждем от экспертов.