Вдова солиста «Ласкового мая»: Юрий Шатунов приезжал с Разиным на студию, воровал чужие песни и забирал всю славу себе

Александр Прико (в черной футболке) и Шатунов были раньше в одной группе Фото: СОЦСЕТИ

Юрий Шатунов – звезда, укравшая славу другого человека. Так считают бывшие участники группы «Ласковый май». Ни для кого не секрет, что впервые музыканты встретились и начали играть еще в интернате. Среди участников группы был солист Александр Прико, для которого создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов и писал часть песен. Именно Прико должен был петь некоторые хиты, но сейчас мало кто об этом знает. Ко дню рождения Шатунова (6 сентября) «Комсомолка» узнала о расколе в группе, краже композиций и о том, почему Шатунов и Прико до самой смерти так и не смогли помириться.

«НАЧИНАЛИ С АРМЕЙСКИХ ПЕСЕН»

Восхождение группы «Ласковый май» началось с неприметного детского дома в Акбулаке. Именно там впервые собрались вместе будущие звезды шоу-бизнеса. Но тогда они были простыми мальчишками, которые делили одну единственную гитару.

Прико (самый дальний) и Шатунов начинали играть вместе Фото: соцсети Андрея Разина

- Саша Прико попал в этот детский дом в 84-ом году, - рассказала «Комсомолке» вдова Александра Прико Елена. – Там был мальчик Слава Пономарев, которого все боялись. У него была гитара, на ней многие хотели побренчать, однако боялись. Но не Саша, он из любопытства взял ее и начал играть. Пономарев это увидел, но не стал злиться. А вместо этого стал учить Сашу играть. Так они начали создание группы, взяли людей на барабаны. Саша тогда вокалировал, исполнял песни. А потом - через год или два - в этот детдом попал и тот самый Юра Шатунов. Мальчишка увидел, как играют Саша и Слава, и сказал, что тоже умеет. И уже объединенные вместе они загорелись идеей создать группу.

Окрыленные своей идеей парни уговорили педагогов купить им музыкальные инструменты. Что интересно, поначалу у «Ласкового мая» было совсем другое название – «группа интерната Акбулака». Но ребятам это совсем не мешало.

- У них каждый день были репетиции, группа выступала на свадьбах, на городских мероприятиях, - вспоминает Елена. – Поначалу они пели песни Леонтьева, Лозы и других звезд. Но потом поэт и композитор, который и основал «Ласковый май», Сергей Кузнецов передал им свои армейские записи с песнями. И Саша Прико предложил: «Давайте их исполним!»

Основатель «Ласкового мая» Сергея Кузнецов (справа) и Прико Фото: СОЦСЕТИ

В то время Юра Шатунов ничем не отличался от остальных участников детдомовской группы. Будущий исполнитель «Белых роз» при этом не был бойким мальчиком, поэтому не умел сам за себя постоять.

- Юра был тихий и спокойный, не лез в драки, - продолжает Елена. - Саша рассказывал, что его многие хотели побить. Но Прико им всем говорил, чтобы они Юру не трогали, потому что они одна музыкальная группа.

«БЕЛЫЕ РОЗЫ - ЕРУНДА»

Первое время гонорары у парней были небольшие. Но авторские песни поэта Кузнецова нашли большой отклик у людей. И постепенно к ребятам начала приходить популярность.

- Песни были хорошие, они любого за душу берут, - признается Елена. - Это композиции: «Вечер холодной зимы», «Старый лес», в Интернете они подписаны как нулевой альбом, а «Белые розы» гораздо позже появились. Но слава им стала приходить уже в то время. Саша часто вспоминал, как проснулся однажды, а все девчонки ему на шею вешаются.

Чуть позже Шатунов перебрался в другой интернат в Оренбурге. Юру с собой забрала директор Валентина Тазенкова, которую перевели на работу в другой детский дом. Но группа не распалась. Музыканты поддерживали связь по телефону.

- Она забрала сначала Славу Пономарева, а потом и Шатунова, - вспоминает Елена. – Саша Прико остался с Игорем Гошиным в Акбулаке. И тут поздний вечер, уже отбой, Кузнецов звонит Саше. Тот уже в кровати. Его вызывают в учительскую. Саша спускается и Кузнецов говорит, что написал песню «Белые розы». Включает ее, а Саша фыркает: «Мне вообще не понравилась песня, не понял, о чем она!» Кузнецов недоумевал тогда: «Ты ничего не понимаешь, это будет хит!».

Прико в группе "Мама" Фото: СОЦСЕТИ

«ШАТУНОВА МОГЛО И НЕ БЫТЬ В ГРУППЕ»

Группа «Ласковый май» раскрутилась еще до появления в ней Андрея Разина. Продюсер, как рассказывают музыканты, услышал песню «Белые розы», когда был в поездке. Она ему настолько понравилось, что он решил разыскать ее авторов.

- К тому времени песни ребят уже звучали из всех утюгов, - объясняет Елена. - Разин смекнул, что это то, что нужно молодежи, что это принимается на ура. И поехал в Оренбург.

При этом поначалу, когда Разин звал группу в Москву, Шатунов, как утверждает Елена, мог и не войти в состав «Ласкового мая»…

- Шатунов где-то затерялся тогда. И Кузнецов говорил Саше Прико: «Давай на тебя перепишем альбом, и ты будешь вместо Шатунова. Но он сказал, что не может так поступить с другом. Такой разговор у них был два раза. Но Саша все время отказывался. Если бы он согласился, солистом был бы он, а Юрия бы вообще не было, - признается Елена.

В итоге Шатунов, Кузнецов и Разин уехали в Москву. А Прико остался в интернате. Но позже друзья вернулись за ним.

Прико и Андрей Малахов Фото: СОЦСЕТИ

- Саша сидел на уроке, он остался в интернате один, и тут раздается стук в дверь, Сашу вызывают, а там Кузнецов: «Мы приехали за тобой, чтобы в группу «Ласковый май» взять музыкантом. Они сбежали с урока, перемахнули через забор, там их уже ждала машина. Так начались их гастроли, - вспоминает Елена.

«ПЕРЕПЕЛ ПЕСНИ ПРИКО»

Но вскоре в группе произошел раскол. Кузнецов поссорился с Разиным и ушел, забрав с собой Прико и Пономарева. Вместе они создали группу «Мама», часть песен, которых потом и перепел Шатунов.

- Все песни, кроме первого альбома, создатель «Ласкового мая» писал для Саши Прико. Но группа «Мама» и Шатунов с Разиным писались на одной студии. И Разин просто переписывал все песни Прико на Шатунова, - утверждает Елена.

Юрий Шатунов не общался с Прико Фото: Евгения ГУСЕВА

Кражу песен Прико подтверждают и другие музыканты.

- Кузнецов и Разин поссорились из-за того, что они не могли поделить, кто главный в группе «Ласковый май», - объясняет певец и композитор Григорий Герасимов. – Был там и финансовый вопрос. Кузнецов, когда уходил, звал с собой и Юру Шатунова, но тот предпочел остаться с Разиным. После распада Шатунов вообще ни с кем не общался. В итоге Кузнецов писал песни для Прико. Именно он спел первым «Розовый вечер», «Все кончено», «Брошенный пес», «Взрослые», «Рано ушедшая осень». Но об этом мало кто знает. Все это было на студии Юрия Чернавского. Разин был хорошо с ним знаком. И в итоге Разин потом приезжал на эту студию с Шатуновым, и Юра перепевал все эти песни. Закон об авторских правах, конечно, работал в то время плохо. И вся слава досталась Юре, а не Прико.

Несмотря на это, Прико пытался наладить связь с Юрием Шатуновым. Но тот, как говорят музыканты, не хотел общения с бывшей группой. Не приехал он и на похороны к Прико, который скончался в 2020 году в Петербурге от рака.

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