«Дьявол велел мне убить батюшку»: Сатанист с палкой напал на священников в храме Иоанна Кронштадтского в Петербурге

Сатанист попытался убить батюшку в храме на юго-западе Петербурга. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

«Батюшка, я пришел вас убить!». С такими криками в Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Петербурге ворвался мужчина, который позже представился сатанистом. Все произошло утром 6 сентября во время исповеди. После нее должна была начаться литургия, но в расписание вмешался неадекватный посетитель. Мужчина начал угрожать и требовал вывести к нему настоятеля.

Росгвардейцы прибыли на место за пару минут. С ними сатанист шутки не шутил. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

К счастью, буйного петербуржца прихожане смогли вытолкать за дверь.

- Мужчина размахивал палкой в храме и угрожал убийством смотрителю церкви. Прихожане попытались его успокоить, но тот оскорблял их и вел себя несдержанно. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции Кировского района, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В машине правоохранителей бритоголовый мужчина не сразу успокоился. Он прыгал, елозил, а потом сдал заказчика покушения на батюшку.

- Я сатанист, мне дьявол велел убить священника! – огорошил мужчина росгвардейцев.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.