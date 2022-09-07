День знаний в СПбГУП: В роли педагогов - академики, послы и депутаты

Одним из почетных гостей торжества стал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (на фото с ректором СПбГУП, академиком Александром Запесоцким). Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Традицию отмечать День знаний в вузах ярко, пышно и весело в России ввел в 1992 году Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Каждое 1 сентября на площади Лихачева рядом с кампусом собираются пять тысяч студентов и их родители. В этом году с погодой не подфартило, и торжество пришлось перенести под крышу, но праздничное настроение стихия нисколько не испортила.

Поразительное место

Праздник прошел в режиме марафона лекций. В честь Дня знаний в 17 аудиториях по очереди выступили 30 приглашенных экспертов в разных областях. Часть из них прибыла на встречу со студентами из-за рубежа. Так, среди лекторов были посол, четыре генеральных консула, профессура из Западной Европы.

- Праздновать начало учебного года в СПбГУП для меня стало доброй традицией, - поделился посол Сирии в России Риад Хаддад. - Общение со студентами - часть важного сотрудничества России и Сирии в области противостояния террору Запада и украинскому национализму. Вместе мы обязательно победим.

А вот генконсул Казахстана Бауыржан Досманбетов в университете побывал впервые. И остался под огромным впечатлением.

- Мне есть с чем сравнивать: по роду службы я посетил многие вузы России и мира, - сказал господин Досманбетов. - СПбГУП поражает масштабом, оснащением, профессурой. Уверен, студенты получат здесь прекрасное образование и будут трудиться на благо родины.

Еще один зарубежный гость - президент Международной организации прогресса, Почетный профессор австрийского Университета Инсбрука Ганс Кехлер - приезжает в Петербург ради студентов СПбГУП десятый год подряд.

- Вуз выстроил целостную систему образования и воспитания. Он свободно взаимодействует со СМИ, не боится затрагивать острые международные вопросы. И делает это на самом высоком уровне. Все это мне импонирует, - признался господин Кехлер. - Сегодняшнюю лекцию я посвятил современному миропорядку и увидел по глазам студентов, что им было действительно интересно.

В честь Дня знаний перед учащимися выступили 30 приглашенных экспертов в разных областях. Аудитория осталась под впечатлением. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Весь секрет в любви

Лектором СПбГУП 1 сентября стала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. В этот день она дебютировала как педагог и впервые увидела вуз, о котором столько слышала, своими глазами.

- Первое впечатление потрясающее! И дело не только в материально-технической базе и педагогическом коллективе - сам подход к образованию заставляет позавидовать студентам, - объяснила Елена Мухтиярова. - Здесь уделяют огромное внимание и профессиональным навыкам, и воспитанию. Юные конфликтологи вовлекаются в научный, культурный, общественный процессы и вырастают в неравнодушных специалистов, которые сегодня так нужны отечеству.

Директор Государственного Эрмитажа, Почетный доктор СПбГУП Михаил Пиотровский отметил, что, несмотря на долгую дружбу с вузом, он продолжает удивляться новым проектам и заинтересованности молодежи.

- СПбГУП в числе ведущих вузов России, и с годами он становится все более привлекательным для студентов, - подчеркнул первый заместитель гендиректора ТАСС, знаменитый журналист Михаил Гусман. - Для ребят здесь делается очень много. В этом году, например, открывается обновленный спортивный комплекс - один из лучших в вузах страны.

То, что с каждый годом вуз становится краше и лучше, заметил и сценарист, актер Сергей Рост.

- СПбГУП никому не отдает пальму первенства ни по качеству знаний, ни по порядку, чистоте и красоте помещений. Все это делается для студентов. Родители могут быть спокойны: здесь научат только хорошему. Недаром же при поступлении в вуз такой огромный конкурс - легенды об университете ходят по всей стране и далеко за ее пределами! - отметил артист.

В качестве образования и условиях экстра-класса проявляется любовь коллектива к студентам, считает Заслуженный артист России Сергей Селин, ведь без любви «создать вуз такого уровня, а потом столько лет развивать его, просто невозможно».

Представителя Госдумы Сергея Боярского, который в честь праздника встал за кафедру, удивили горящие глаза заинтересованных студентов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Главное богатство России

Роль педагогов примерили и депутаты Госдумы. Первый зампредседателя парламентского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что уважает вуз за профессионализм, набор специальностей и бережное отношение к студентам.

- Выступал перед ребятами с лекцией и чувствовал, что это люди мыслящие, живые, одухотворенные, - добавил депутат. - Поколение, которое придет нам на смену, лучше нас. И это вселяет уверенность в будущее.

- Система высшего образования - фундамент, на котором строятся перспективы и возможности для развития страны, - поддержала коллегу депутат Оксана Дмитриева. - Главное богатство России - человеческий капитал, интеллект молодежи.

Из аудиторий первокурсники выходили с горящими глазами: того, что первую пару в их жизни проведут директор Эрмитажа или заместитель министра, они явно не ожидали. Хотя чему тут удивляться? Ведь, как отметил член Госсовета России, председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, «в мире подобного вуза больше просто нет».

ДОСЛОВНО

«Стремление делать все красиво и добросовестно - отличительная черта СПбГУП. Увы, в нашей стране такое бывает редко: привыкли делать тяп-ляп, особенно сейчас, когда все можно списать на сложные экономические условия. А в этом университете стремятся к совершенству. Этот вуз - флагман отечественного образования, который задает планку остальным».

(Роберт Нигматулин, научный руководитель Института океанологии РАН, член Президиума РАН.)

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Выставка «очаровательных глазок»

По традиции День знаний в СПбГУП начался с фотовыставки в Каминном зале. Экспозицию посвятили главному университетскому юбиляру 2022 года - Почетному профессору Григорию Бирженюку: 6 сентября выдающемуся ученому исполнилось 75 лет.

- Григорий Бирженюк один из самых умных людей нашего времени, - отметил ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Когда я поступал в аспирантуру, он уже защитил кандидатскую диссертацию, а мы за его спиной шептались: «Это тот самый необычайно талантливый ученый». Сегодня Григорий Михайлович один из восьми ведущих профессоров университета. С 2008 года он по поручению Владимира Путина развивает единственный в мире факультет конфликтологии. А еще это… самый красивый и остроумный мужчина в нашем вузе.

Стены Каминного зала украсили архивные снимки: вот юбиляр серьезен в красной мантии Почетного профессора, а вот он, сияя улыбкой, общается со студенческой аудиторией.

- Мы познакомились более 50 лет назад, и уже тогда Григорий Михайлович отличался тягой к науке и книжному искусству, - поделился почетный председатель Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры, Почетный профессор СПбГУП Владимир Триодин.

Студентка четвертого курса факультета конфликтологии, стипендиатка правительства Петербурга Анастасия Петухова призналась, что восхищается профессионализмом Григория Бирженюка и мечтала бы поучиться у него умению сохранять баланс внутри себя. Выпускница СПбГУП 1988 года, Заслуженная артистка России Нина Шацкая посвятила имениннику песню про «очаровательные глазки». Ну а сам профессор скромно отметил: «Выставка интересная, но слишком много моих портретов».