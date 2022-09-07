Не вызывает ни грипп, ни COVID-19. В Петербурге готовятся испытать новую назальную вакцину от коронавируса

Вакцина будет впрыскиваться в нос и обещает обойтись без побочных эффектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине сентября в НИИ гриппа имени Смородинцева начнутся исследования первой фазы новейшей вакцины от коронавируса. От уже известных «Спутника V», «Спутника Лайт», «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» разработка будет отличаться форматом – вакцину будут закапывать в нос, а не вводить внутримышечно. Вакцина уже прошла доклинические исследования и показала себя безопасной и эффективной, теперь она должна подтвердить свои качества в клинических исследованиях. Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов рассказал «КП-Петербург» подробности о новинке.

- Эта вакцина разработана на основе вируса гриппа. Она не вызывает ни грипп, ни COVID-19, но призвана защищать от коронавируса и имеет дополнительный эффект в виде защиты от вируса гриппа А. Вводится интерназально, то есть впрыскивается в нос в виде спрея, двукратно с интервалом в 21 день. Безболезненно и без инъекций, - описал разработку Лиознов.

Вакцина будет защищать организм в так называемых входных воротах инфекции – слизистых оболочках полости носа. Такой подход ученые считают наиболее эффективным. Вдобавок к местной защите сформируется еще и системный ответ – в организме начнут образовываться иммуноглобулины.

Одно из преимуществ новинки в том, что она безболезненная в отличие от инъекционной вакцины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мы полагаем, что препарат будет защищать от всех штаммов коронавируса, которые есть сейчас и которые могут появиться. Большая часть населения у нас уже имеет иммунитет – либо переболела, либо привилась, поэтому сейчас важно проводить бустерную (повторную) ревакцинацию. Сколько будет действовать вакцина, покажет практика, но пока мы предполагаем, что может понадобиться ежегодная ревакцинация ею, - подчеркнул директор НИИ.

Первый этап исследования потребует добровольцев от 18 до 60 лет. Впоследствии, если вакцина покажет себя с хорошей стороны, то возрастной ряд будут расширять как в сторону детей, так и в сторону старшей возрастной группы.

Ожидается, что новинка не даст ни одной тяжелой побочки, в отличие от инъекционной вакцины. Страдать от температуры, слабости и боли в мышцах, предполагают медики, не придется совсем. И подчеркивают: исследования все покажут.

Объявление о наборе добровольцев появится на сайте НИИ гриппа в ближайшее время, добавил Дмитрий Лиознов. Желающим испытать новинку нужно быть готовыми к тому, что на первой фазе исследования после ввода первого и второго компонента придется провести по четыре дня в стационаре для наблюдений. Участие в исследованиях будет вознаграждено.

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