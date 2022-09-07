Это не шутки, мы выспались в маршрутке: На форте Константин списанные пазики превратили в отели для туристов

Котлин обзавелся автомобильным отелем, аналогов которому в России нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уснуть в транспорте не страшно, если ты не за рулем. А в Кронштадте есть маршрутки, на которые можно сменить уютную и теплую кроватку. Целый парк домов на колесах, в которые переоборудовали старые пазики, заработал на форте Константин.

ДУШ ВМЕСТО ВАЛИДАТОРА

С собой я взяла подругу Машу и ее 8-летнюю дочь Софи. Для пикника - сосиски и овощи, для маршруточных спа-процедур - косметические маски и купальники, для досуга - настолки и книжки. Забегая вперед, до настолок и книг дело так и не дошло.

Сели в машину (настоящую, в центре Петербурга). Меньше часа пути - и мы у цели. На берегу Финского залива в районе форта Константин - целый парк отживших свой век пазиков. Еще совсем недавно они возили жителей и гостей города по петербургским улицам. Но тут - другое дело! Маршрутки в форту выглядят, как произведение искусства: все красивые, раскрашенные.

Пазики стали альтернативой привычным отелям, которые нельзя строить на форту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока мы с Машей рассматривали арт-объекты на колесах, Софи подскочила к самой красивой маршрутке с нарядным рисунком. Несмотря на будний день, добрая половина маршруток была занята. Из-за блокировки «Букинга» иностранцы сюда уже не доезжают, но туристов со всех уголков России Петербург по-прежнему манит.

Я решилась зайти в наш мобильный домик первой.

- Не толпимся, передаем за проезд! - девчонки подгоняют меня шутками. - На следующей выходите?

К сожалению, оплатить проживание в маршрутке по «Подорожнику» пока нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В век высоких технологий у всех троих за пазухой припасен «Подорожник». Только вот прикладывать карточки некуда: ни валидатора, ни водителя, ни даже руля в чудо-транспорте нет. Зато есть кровать, туалет и даже душ.

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ

Обычной гостиницы в форту нет - строительство на территории исторического памятника запрещено. Ближайшие отели только в Ломоносове и Кронштадте. Выкрутиться из ситуации решили красиво: списанные маршрутки переделали в кемперы, и теперь Котлин обзавелся автомобильным отелем, аналогов которому в России нет.

Администратор кемпинга Екатерина рассказала, что сейчас в планах - переделать все кемперы под семейный вариант и предлагать их только целиком. Правильность такого решения показал День ВМФ, когда множество туристов приехали на форт Константин смотреть парад, а после в одной маршрутке оказались женщины с детьми и моряки навеселе.

Удобства минимальные, но они есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благо нам делить пазик с незнакомцами не грозит: втроем мы заняли его целиком. В жаркий день находиться внутри нереально: железная коробка без кондиционера стоит на солнце. А вот в прохладную погоду самое то - отопление в машинах имеется. Впрочем, оставлять кемпинг открытым на зиму организаторы не рискнут - он проработает до конца сентября.

Один из вариантов размещения - две двуспальные кровати. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛУЧШИЙ СОН В МОЕЙ ЖИЗНИ

После беглой экскурсии по салону маршрутки устраиваем пикник. Столовых приборов в пазике не оказалось, но в соседнем автобусе как раз разместилась пожилая пара из Подмосковья с внуком, которая поделилась с нами всем необходимым.

Поели - можно и развлечься. Из здешних вариантов досуга, кроме ночевки в маршрутке, - музеи, экскурсии и детский веревочный городок. На территории форта есть два музея - «Пушкарь» и маячной службы.

Немного фантазии - и вы в спа-отеле. Главное не открывать глаза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И как же без заката на Финском заливе? К своей маршрутке возвращаемся ближе к ночи. Под конец яркого дня мы с подругой устроили в маршрутке собственный спа-салон: на лицо - маска, на глаза - огурчики. Благо смыть всю эту красоту можно здесь же - раковина и зеркало в наличии.

Номер с двуспальной кроватью. Можно заселиться одному, можно - вдвоем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, без сил падаем в кровать. Их на всех хватило - Маша и Софи устроились на односпальных, а я разлеглась на двухспальной. Утром, проснувшись, первым делом подумала: давно я так не высыпалась как в этой маршрутке!

КОНКРЕТНО

Что есть в кемпере?

Каждый кемпер поделен на две части. В одной - большая двухспальная кровать, в другой - две односпальные. Между ними располагаются ванная комната и холодильник, у окошка - раскладной столик со стульями. И даже туалет с душем в каждом «номере» есть! А еще - здесь много розеток.

Пока отель не рассчитан на большую компанию. Но, возможно, скоро можно будет поселиться в 12-метровых автобусах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что взять с собой

Посуду и столовые приборы. Для барбекю не забудьте прихватить уголь, решетку или шампура, розжиг. Но без этого всего можно обойтись, если решите пойти в кафе или ресторан, которые есть по соседству. Кстати, в жаркий день желательно взять с собой вентилятор.

ПРИЦЕНИСЬ!

Половина кемпера (с двухспальной или односпальной кроватью) - 2000 рублей в будни, 2500 рублей - в выходной.

Кемпер целиком - 4000 рублей в будни, 5000 рублей - в выходной.

Когда долго ждал своего автобуса на остановке, и вот он приехал... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Ответ транспортной реформе

Форт Великий князь Константин как культурно-туристический центр развивает компания «Третий парк». В организации рассказали, что создать кемпинг из списанных маршруток решили за два года до транспортной реформы. Первыми в домики превратили 25 маршруток Yutong Евро-4 длиной 8,5 метра. На переделку одной машины уходило несколько месяцев и 500 тысяч рублей.

Теперь невостребованными оказались и ПАЗ-3203, превращение которых в кемперы обходится в 700 тысяч рублей. От предыдущих переделанных маршруток они отличаются наличием мини-кухни с тумбой, мойкой и шкафчиком для посуды.

- Мы планируем переделать в кемперы еще 100 пазиков, а также десять 12-метровых автобусов, - уточнил представитель перевозчика Денис Данилов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» помогла пополнить экспозицию музея форта

В соседнем Музее маячной службы есть уникальный экземпляр - первая в России линза Френеля, которую использовали для морских маяков. Она стала главным экспонатом, причем появилась в музее благодаря «Комсомолке».

- Маячник, который работал с этой линзой, давно умер, но его жена передала нам статью, опубликованную в «Комсомолке» в 1985 году, - рассказал гидрограф и основатель музея Михаил Бородавкин. - Там была маленькая фотография этой линзы с информацией о ней. Так мы узнали, что это первая в России линза Френеля, а позже нашли подтверждение этому и в документах. Стали искать сам артефакт. И благодаря газетной статье нашли ту самую линзу под толстым слоем пыли, она пролежала в подвалах 30 лет.