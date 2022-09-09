Новая единая квитанция ЖКХ появится в Петербурге в 2023 году

Единая квитанция ЖКХ появится в Петербурге в 2023 году Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Жители Санкт-Петербурга в 2023 году будут платить за квартиру по новой единой квитанции за ЖКХ. Платежный документ будет включать в себя сразу все расходы за жилье: электричество, газ, отопление, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора и все остальное. Новый единый платежный документ 9 сентября 2022 года представили в Жилищном комитете города.

- Обновленный документ включает в себя всю обязательную информацию, которая прописана в нормативах - данные о помещении и собственнике, номере единого лицевого счета, таблицу с приборами учета, их показаниями и датами проверок, - рассказали в "Петроэлектросбыте".

В документ войдут сразу все пункты платы за квартиру Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Помимо этого в квитанции есть таблица потребления воды, электричества и так далее, блок, как в "обычной розовой" квитанции, где вносятся данные за лифт, радио и другие расходы, а также подробная расшифровка всех пунктов за месяц. Оплачивать ее можно будет любыми ранее уже привычными способами. Также на квитанции будет QR-код для быстрой оплаты всей квитанции и отдельный блок с добровольным страхованием жилья. Сумма страхования в общую сумму за услуги ЖКХ не входит.

Вводить новый документ будут поэтапно. Пока что график ввода не анонсировался, но жителей обещают оповещать заранее. До полного перевода жильцы будут получать квитанцию розового или белого цвета под одним именем "ЕИРЦ Санкт-Петербурга".