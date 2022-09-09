Блокадный дневник доктора наук впервые представили в Петербурге

Фото: Анастасия Андронова

Памятный день 8 сентября в Петербурге всегда посвящен блокаде. В этом году в День памяти жертв блокады Ленинграда впервые был представлен небольшой, но удивительный документ - «Блокадный дневничок» Марии Владимировны Савостьяновой. На экспонат можно посмотреть до 15 сентября в Центральном научно-техническом архиве Петербурга.

Выставка посвящена всего одной записной книжечке - хронике тяжелых и долгих блокадных дней. Мария Владимировна Савостьянова - это доктор физико-математических наук. Она как ученый с особой точностью описывает быт ленинградцев: количество обстрелов в день и их продолжительность, места разрушений, новости с фронта, сообщает о том, как менялся паек. Небольшая по объему книга эмоционально насыщена болью и трагедией.

Однако дневник Марии Владимировны отличается не только документальной четкостью. В нем также виден непобедимый и сильный дух. Она рассказывает о красоте, которая вдохновляла и помогала оставаться личностью, несмотря на нечеловеческие условия жизни: «Чудный морозный день (-27 ), успокоительная красота, нежные краски». Эта запись посвящена новому 1942 году. Мария Владимировна каждый день проживала в ужасе, но все равно продолжала восхищаться зимней погодой и сопротивляться событиям.

- Не только быт и тяжелые условия руководят нами. Человек - это, в первую очередь, личность, которая может приподняться над физическими условиями существования и тем самым их тоже изменить, сказал ведущий архивист Михаил Волков.

Фото: Анастасия Андронова

Мария Савостьянова также писала о научной работе Государственного оптического института. Несмотря на полупустые помещения, записки на дверях: «Все ушли на фронт», - в Петербурге даже в годы блокады продолжалась научно-исследовательская жизнь.

- Наша задача - сделать историю доступной для людей, чтобы мы осознали, прочувствовали и гордились теми, кто прошел сложный блокадный путь и совершил героический подвиг выживания, - говорит заместитель председателя Архивного комитета Петербурга Валентина Немина. - Другая миссия - воспитать на подобных документальных источниках чувство патриотизма, героев нашей страны.

Дневник Марии Савостьяновой - это часть блокадного фонда, в котором собраны не только дневники и документы, но и историческая память. Мария Владимировна лично передала свой дневник в фонд в 1978 году. Также у Центрального архива есть еще 4 дневника научных сотрудников, которые работали вместе с Марией Владимировной. В планах - продолжать работу по расшифровке дневников, их публикации, а также создать виртуальный проект-продолжение выставки.

В цифровом виде с рукописными записями Марии Савостьяновой можно будет ознакомиться с 27 января 2023 года на портале «Архивы Петербурга», в день 79-ой годовщины снятия блокады Ленинграда.