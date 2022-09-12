Единые квитанции начнут рассылать летом 2023 или 2024 года

Переход на новые квитанции позволит оплачивать все коммунальные услуги одним махом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появится новая единая квитанция ЖКХ. Над ее созданием работали полтора года. Она включит все коммунальные услуги и разойдется по почтовым ящикам уже в 2023 году. Однако в Жилищном комитете предупреждают: на доработки может потребоваться время.

- Единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ появится в результате присоединения ВЦКП «Жилищное хозяйство» к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» до конца этого года. Основная работа над платежным документом будет проводиться в 2023 году, - рассказал глава комитета Олег Зотов. - Внедрение будет происходить поэтапно исходя из особенностей каждого дома. Попробуем начать в следующий межотопительный период. Спешить не будем, сначала доработаем как следует. Квитанция появится либо следующим летом, либо летом 2024 года.

Переход на новые квитанции позволит оплачивать все коммунальные услуги одним махом. Несколько квитанций приводили к анархии, а теперь ее удастся избежать. Еще одно преимущество - клиентское расщепление: потребитель сам решает, какие услуги и в каком объеме оплачивать, а ЕИРЦ распределяет деньги по поставщикам услуг строго по решению абонента.

Макет квитанции.

В новом платежном документе будет семь разделов. Но, как утверждают в «Петроэлектросбыте», многим хватит первых двух - с показаниями счетчиков и суммами за каждую услугу (воду, отопление, свет, мусор, капремонт).

- Если в прошлом месяце переплатили - цифра будет указана со знаком «минус». В этом случае сумма к оплате будет равна нулю, - пояснила заместитель гендиректора по работе с клиентами ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» Анна Ситникова.

Не найдете в квитанции только строчки по газоснабжению. Вероятно, счет за газ продолжат выставлять отдельно. Но, как пояснили в Жилищном комитете, в квитанцию можно включить и эту услугу - для этого управляющая компания и ресурсоснабжающая организация должны заключить соглашение.

- Система будет оптимизироваться и становиться удобнее. Думаю, в результате все компании появятся в едином документе, - добавил Зотов.

Общую сумму без страхования жилья можно будет оплатить по верхнему QR-коду. При этом у петербуржцев будет возможность платить отдельно каждому поставщику по отдельным данным из квитанции. После пунктирной линии расположат информацию для самых пытливых абонентов - например, тарифы по каждой услуге.

КСТАТИ

За страховку платить не заставят

Появится в новой квитанции и блок, который давно вызывает у жителей вопросы, - добровольное страхование жилья.

- Страховка не включена в сумму к оплате! У нее отдельный QR-код, на который можно навести камеру мобильного телефона при оплате онлайн. Либо можно попросить кассира не включать эту сумму в итоговую. Блок специально расположили в конце, чтобы никто нечаянно не оплатил страховку вместо «коммуналки». А если все-таки нечаянно оплатили, в течение 14 дней деньги можно вернуть, - подчеркнула Ситникова.

ВАЖНО!

Для оплаты создадут новые личные кабинеты с новыми паролями.

КОМПЕТЕНТНО

Директор отделения «Юг» мультисервисной компании ДОМСПБ Андрей Матюк:

- Единая квитанция – это очень удобно для клиентов. Опыт работы с «розовой» квитанцией ВЦКП показал, что клиентам важно знать, за что они платят, а также понимать, что за платежами осуществляется контроль со стороны уполномоченной государством организации. Перед переходом на единый платежный документ нужно отладить механизм расщепления денежных средств по поставщикам (услуг и ресурсов, – прим.Ред.) – это поможет избежать ситуаций с появлением пени и долговых обязательств.