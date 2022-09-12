Больше тысячи домов: Где в Петербурге могут снести хрущевки по программе реновации

«Комсомолка» выяснила, сколько многоэтажек может попасть в программу реновации в Петербурге.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Реновация 2.0, она же программа Комплексного развития территорий (КРТ), не перестает волновать петербуржцев. По задумке властей, кварталы, застроенные панельными пятиэтажными хрущевками 1957-1970 годов постройки, снесут ради современных домов. И хотя перечня кварталов и домов еще нет, большинство горожан уже выступают против. «Комсомолка» выяснила, какие дома попадают под реновацию в Санкт-Петербурге 2022 и публикует список по всем районам города.
В 11 РАЙОНАХ МОЖНО ЖИТЬ СПОКОЙНО
По нашим подсчетам, под программу априори не подпадают пять районов: Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Кронштадтский. В них хрущевки не строились исторически. Отпадает и Выборгский район - хрущевки там только кирпичные.
- В нашем округе и в районе в целом нет ни одного дома, подпадающего под реновацию по озвученным критериям, - подтвердил глава муниципального округа № 15 Сергей Виноградов.
Такая же картина складывается по Колпинскому и Красносельскому районам. В них полно панельных многоэтажек, кирпичных хрущевок или малоэтажной застройки, но все они не проходят по нужным параметрам.
В Пушкинском районе, отметил местный депутат Александр Маханьков, тоже «почти нет панельных хрущевок указанных годов». «Комсомолка» пробежалась по картам и с трудом насчитала несколько десятков домов. Аналогичный результат - несколько десятков домов - в Курортном и Петродворцовом районах.
- Панельные хрущевки в нашему районе находятся лишь в Ломоносове, - делится муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов.
В 7 РАЙОНАХ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Шире всего КРТ разгуляется в пяти крупных районах: Кировском, Московском, Калининском, Невском и Фрунзенском. По данным Жилищного комитета, которые озвучивали спикер ЗакСа Александр Бельский и депутат Дмитрий Павлов, самый «захрущенный» район - Кировский: в нем насчитали 592 панельных пятиэтажки. На втором месте Калининский район.
Местный депутат Павел Кондрашов добавляет, что Кировский район - лакомый кусок для инвесторов.
- Участки у станций «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» очень привлекательны благодаря близости к метро и транспортным развязкам. Привлекательна даже Ульянка: хотя метро находится вдали от нее, но рядом есть удобные магистрали, КАД, ЗСД, - отмечает муниципал.
- У нас очень удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура: пятнадцать минут на машине до Пулково, полчаса до Московского вокзала. Есть заезд на ЗСД. Много детских садиков, поликлиник, библиотек, больница на улице Костюшко. Три парка, зеленые дворы и малая этажность застройки, - добавляет депутат Александр Сосновских из Московского района.
В Красногвардейском районе, по подсчетам депутата МО «Малая Охта» Павла Журавлева, под КРТ попадают 280 домов, что гораздо больше, нежели в одном из «захрущенных» районов, Фрунзенском: 130 «панелек» в Малой Охте, 80 в Большой Охте, еще 70 в Полюстрово.
В Приморском районе почти все панельные хрущевки высотой пять этажей - около сотни зданий - сосредоточены в районе станции метро «Черная речка».
Количество домов, которые могут попасть под реновацию.
Фото: Ольга ЖУК
КОНКРЕТНО
Сколько домов могут расселить в Санкт-Петербурге?
Адмиралтейский - 0
Василеостровский - 0
Выборгский - 0
Калининский - 401
Кировский - 592
Колпинский - 0
Красногвардейский - 280
Красносельский - 0
Кронштадтский - 0
Курортный - 50
Московский - 383
Невский - 379
Петроградский - 0
Петродворцовый - 50
Приморский - 100
Пушкинский - 50
Фрунзенский - 245
Центральный - 0
ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по градостроительству и архитектуре:
- На сегодня нет территорий или домов, определенных под КРТ. В проект включают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции. Также в программу могут попасть не признанные аварийными типовые панельные дома, построенные в 1957-1970 годах, - панельные хрущевки. Для этого они должны находиться в квартале, где планируется реализовать проект. На иные неаварийные многоквартирные дома - кирпичные, других годов постройки, других типовых проектов (в том числе «сталинки» и «брежневки») программа не распространяется. Последнее слово в любом случае будет за жителями: голосов одной трети собственников достаточно, чтобы дом вышел из программы.
КСТАТИ
Старая программа реновации - РЗТ (развитие застроенных территорий) - никуда не делась. Ее реализацию продлили до 2029 года.
«На месте старой малоэтажной застройки и аварийных зданий появятся новые высотные дома. Жители получат квартиры в тех же районах, площадь новых квартир будет не меньше прежнего жилья», - говорится на официальном портале программы.