Больше тысячи домов: Где в Петербурге могут снести хрущевки по программе реновации

«Комсомолка» выяснила, сколько многоэтажек может попасть в программу реновации в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реновация 2.0, она же программа Комплексного развития территорий (КРТ), не перестает волновать петербуржцев. По задумке властей, кварталы, застроенные панельными пятиэтажными хрущевками 1957-1970 годов постройки, снесут ради современных домов. И хотя перечня кварталов и домов еще нет, большинство горожан уже выступают против. «Комсомолка» выяснила, какие дома попадают под реновацию в Санкт-Петербурге 2022 и публикует список по всем районам города.

В 11 РАЙОНАХ МОЖНО ЖИТЬ СПОКОЙНО

По нашим подсчетам, под программу априори не подпадают пять районов: Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Кронштадтский. В них хрущевки не строились исторически. Отпадает и Выборгский район - хрущевки там только кирпичные.

- В нашем округе и в районе в целом нет ни одного дома, подпадающего под реновацию по озвученным критериям, - подтвердил глава муниципального округа № 15 Сергей Виноградов.

Такая же картина складывается по Колпинскому и Красносельскому районам. В них полно панельных многоэтажек, кирпичных хрущевок или малоэтажной застройки, но все они не проходят по нужным параметрам.

В Пушкинском районе, отметил местный депутат Александр Маханьков, тоже «почти нет панельных хрущевок указанных годов». «Комсомолка» пробежалась по картам и с трудом насчитала несколько десятков домов. Аналогичный результат - несколько десятков домов - в Курортном и Петродворцовом районах.

- Панельные хрущевки в нашему районе находятся лишь в Ломоносове, - делится муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов.

В 7 РАЙОНАХ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Шире всего КРТ разгуляется в пяти крупных районах: Кировском, Московском, Калининском, Невском и Фрунзенском. По данным Жилищного комитета, которые озвучивали спикер ЗакСа Александр Бельский и депутат Дмитрий Павлов, самый «захрущенный» район - Кировский: в нем насчитали 592 панельных пятиэтажки. На втором месте Калининский район.

Местный депутат Павел Кондрашов добавляет, что Кировский район - лакомый кусок для инвесторов.

- Участки у станций «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» очень привлекательны благодаря близости к метро и транспортным развязкам. Привлекательна даже Ульянка: хотя метро находится вдали от нее, но рядом есть удобные магистрали, КАД, ЗСД, - отмечает муниципал.

- У нас очень удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура: пятнадцать минут на машине до Пулково, полчаса до Московского вокзала. Есть заезд на ЗСД. Много детских садиков, поликлиник, библиотек, больница на улице Костюшко. Три парка, зеленые дворы и малая этажность застройки, - добавляет депутат Александр Сосновских из Московского района.

В Красногвардейском районе, по подсчетам депутата МО «Малая Охта» Павла Журавлева, под КРТ попадают 280 домов, что гораздо больше, нежели в одном из «захрущенных» районов, Фрунзенском: 130 «панелек» в Малой Охте, 80 в Большой Охте, еще 70 в Полюстрово.

В Приморском районе почти все панельные хрущевки высотой пять этажей - около сотни зданий - сосредоточены в районе станции метро «Черная речка».

Количество домов, которые могут попасть под реновацию. Фото: Ольга ЖУК

КОНКРЕТНО

Сколько домов могут расселить в Санкт-Петербурге?

Адмиралтейский - 0

Василеостровский - 0

Выборгский - 0

Калининский - 401

Кировский - 592

Колпинский - 0

Красногвардейский - 280

Красносельский - 0

Кронштадтский - 0

Курортный - 50

Московский - 383

Невский - 379

Петроградский - 0

Петродворцовый - 50

Приморский - 100

Пушкинский - 50

Фрунзенский - 245

Центральный - 0

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по градостроительству и архитектуре:

- На сегодня нет территорий или домов, определенных под КРТ. В проект включают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции. Также в программу могут попасть не признанные аварийными типовые панельные дома, построенные в 1957-1970 годах, - панельные хрущевки. Для этого они должны находиться в квартале, где планируется реализовать проект. На иные неаварийные многоквартирные дома - кирпичные, других годов постройки, других типовых проектов (в том числе «сталинки» и «брежневки») программа не распространяется. Последнее слово в любом случае будет за жителями: голосов одной трети собственников достаточно, чтобы дом вышел из программы.

КСТАТИ

Старая программа реновации - РЗТ (развитие застроенных территорий) - никуда не делась. Ее реализацию продлили до 2029 года.

«На месте старой малоэтажной застройки и аварийных зданий появятся новые высотные дома. Жители получат квартиры в тех же районах, площадь новых квартир будет не меньше прежнего жилья», - говорится на официальном портале программы.