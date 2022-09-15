«Умный дом»: разбираемся, как работает система в петербургских новостройках. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Вещи из фантастических фильмов постепенно становятся частью нашей реальности. То, что еще несколько лет назад представлялось технологиями далекого будущего, теперь доступно практически каждому. Одним из подобных прорывных трендов стала система «умный дом». Бесконтактный вход в квартиру и парадную, домофоны с видеотрансляцией на смартфоне, автоматический сбор показаний счетчиков - все это и многое другое является частью современного жилья. «Комсомолка» провела небольшое исследование в социальных сетях, в котором спросила читателей, что они знают об этом явлении. Оказалось, что большинство слышали про «умные дом» а, однако не представляет, как они работают.

Директор по информационной инфраструктуре «Группы ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) Сергей Федоров пояснил, что из себя представляет новомодная технология.

Директор по информационной инфраструктуре «Группы ЛСР» (крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) Сергей Федоров. Фото: личный архив.

- «Умный дом» - это такая система управления комфортом, - рассказывает Сергей Федоров. - Она позволяет тратить минимум времени на рутинные дела, отдавая их на откуп новым технологиям. Желание сэкономить ресурс дало старт тренду на цифровизацию, который проник во все сферы деятельности человека, в том числе в строительство.

Сегодня многие задаются вопросом: чем конкретно «умный дом» отличается от обычной новостройки в спальном районе и за что мы платим, покупая жилье с такой фишкой?

- Какой дом мы можем назвать «умным»? Тот, где свет включается по щелчку, где свежезаваренный кофе уже ждет на плите окончательного пробуждения хозяина, а бесшумный робот-пылесос снует по квартире, избавляя от необходимости прибираться, - поясняет эксперт. - Неудивительно, что тенденцию на цифровизацию подхватили и застройщики. Сегодня жилые комплексы проектируются так, чтобы после заселения владелец квартиры мог быстро подключить систему «умного дома», а значительная часть ее элементов внедряется еще на этапе строительства. К примеру, крупнейший строительный холдинг Северо-Запада «Группа ЛСР» уже отмечен дипломом за интеграцию системы «умный дом» в своем жилом комплексе «Морская набережная» на Васильевском острове.

Порой люди отказываются от современных удобств просто потому, что все это кажется им очень сложным или просто лень разбираться. Часто можно услышать: «Я в этом ничего не понимаю, так зачем мне все эти навороты?» - Итак, вы живете в «Морской набережной» и хотите в полной мере пользоваться возможностями системы. Для этого вам надо всего лишь установить приложение ЛСР на свой мобильный телефон, - отмечает топ-менеджер компании. - Во-первых, вам не придется носить с собой ключи и магнитные карты - цифровой ключ сформируется автоматически в смартфоне и будет работать как на самой территории, так и при входе в парадную. При этом скопировать или взломать его будет нельзя. Доступ автомобилей в паркинг организуют по тому же принципу. Во-вторых, если вдруг вас не оказалось дома, а к вам, например, приехали родственники, для них можно будет оформить виртуальный гостевой доступ - достаточно переслать QR-код или PIN-код, который посетитель для прохода продемонстрирует в экран домофона. В случае, например, визита курьера в ваше отсутствие, оставить посылку у двери ему не составит труда. Звонок с домофона поступит в мобильное приложение, останется лишь открыть дверь дистанционно со смартфона.

Умная парковка. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Удобный контроль доступа в квартиру - далеко не единственный плюс «умного дома». Пользуясь этой технологией можно хорошо сэкономить на коммунальных услугах, а также подстроить отопление, вентиляцию и многое другое на свой вкус.

Датчик на машине. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

- Один из главных бонусов системы в «Морской набережной» - автоматический сбор показаний счетчиков, при этом расчет будет производиться исходя из индивидуального потребления воды и отопления, - добавляет руководитель профильной дирекции компании-застройщика. - Также ЖК оборудуют современными системами вентиляции, очистки воды и индивидуальным тепловым пунктом. Система «умный дом» внедряется уже с первых домов комплекса, которые сдаются в этом году.