Как профессии строителя престиж поднимают

В этом году конференция прошла в 13-й раз. Фото предоставлено пресс-службой НОСТРОЙ.

Конференция прошла в гостинице Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya и собрала рекордно широкий круг участников - от представителей крупного, среднего и малого строительного бизнеса до первых лиц федеральных и региональных органов государственной власти, в том числе Минстроя России и Государственной думы РФ. Традиционно активное участие в конференции приняли руководители Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

- Ни для кого не секрет, что строительная отрасль - драйвер для развития всей экономики России. Поэтому правительство и принимает столь беспрецедентные антикризисные меры. Это и сокращение избыточных административных процедур, и вопросы, связанные с ценообразованием, цифровизацией, подготовкой кадров... На конференции нам предстоит обсудить все стратегические направления, - отметил на пленарном заседании заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. Фото предоставлено пресс-службой НОСТРОЙ.

Его поддержал председатель Комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Он сообщил о том, что сегодня разработана Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

- Она учитывает новые экономические реалии, поэтому на 100% исполнима, - заявил руководитель профильного комитета Государственной думы РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Особое внимание участников конференции привлекло выступление президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. Он выделил три ключевых направления: техническое (нормативные требования), ускорение сроков строительства и поиск внутренних резервов.

- Всем хорошо известно, что в рамках «регуляторной гильотины» за последние полтора года было сокращено более 10 тысяч обязательных требований, - отметил Антон Глушков. - Однако пока преждевременно говорить о том, что это очень позитивно воспринимается бизнесом. Работа построена таким образом, что из существующих нормативных документов просто удаляются пункты и переходят из разряда обязательных в добровольные. Поэтому следующим шагом, который необходимо сделать в ближайшее время, чтобы облегчить работу с документами, сделать ее удобной и снизить затраты бизнеса, это разделить обязательные и добровольные перечни требований.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Фото предоставлено пресс-службой НОСТРОЙ.

Что касается ускорения сроков строительства, то президент НОСТРОЙ напомнил о переходе застройщиками на эскроу-счета.

- Последнее нормативное изменение, связанное с переходом на эскроу-счета, косвенно повлияло на ускорение сроков строительства. Сейчас более 80% от общего объема жилищного строительства строится с использованием механизма эскроу. Застройщик заинтересован в скорейших сроках строительства, понимая, что тем самым существенно снижается объем кредитной нагрузки, - сказал Антон Глушков.

Комментируя третье направление, президент НОСТРОЙ рассказал о механизме пересмотра стоимости контрактов (постановление Правительства РФ № 1315). По мнению Антона Глушкова, эта мера поддержки является «беспрецедентной для всего строительного комплекса страны, так как благодаря изменению твердой цены контракта из-за повышения стоимости стройматериалов застройщик может в полной мере выполнить взятые на себя обязательства перед заказчиком и при этом сохранить свой бизнес».

- У нас не осталось ни одного субъекта Российской Федерации, который бы не получил положительного заключения от Главгосэкспертизы на изменение стоимости контракта. Это замечательно. Хотя буквально месяц назад таких субъектов было девять, - сказал президент НОСТРОЙ.

При этом, как констатировал он, работы впереди много.

- Большая часть крупных предприятий базируется на технологиях советского периода, а мелкие предприятия вообще выстраивают свой строительный процесс по наитию. Поэтому вопрос организации технологического процесса крайне важен. Самой правильной и необходимой мерой поддержки для бизнеса, которая позволит стимулировать формирование внутренних резервов, стало изменение в законодательстве, связанное с введением обязательной процедуры независимой оценки квалификации специалиста с 1 сентября, - подчеркнул Антон Глушков.

На форуме выступили как игроки рынка, так и представители власти. Фото предоставлено пресс-службой НОСТРОЙ.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ НОВОГО

После пленарного заседания состоялась окружная конференция по СЗФО. Ключевым вопросом для обсуждения и стала независимая оценка квалификации (НОК), о которой и упомянул в своем выступлении Антон Глушков. Напомним, что с 1 сентября 2022 года НОК обязательна для тех специалистов строительной отрасли, которые включены в Национальные реестры специалистов (НРС) НОСТРОЙ и Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

О том, зачем потребовался переход на НОК, в рамках окружной конференции подробно рассказал вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. В первую очередь он призвал не опасаться этого нововведения.

- Вспомните, как три года назад у всех вызывал споры переход на проектное финансирование. Многие люди были против, сами застройщики говорили, что «теперь все полетит и развалится»... Да, сначала у застройщиков возникли проблемы во взаимоотношениях с банковским сектором. Это факт. Но со временем все вопросы были решены: сейчас компании получают кредиты в срок, и объекты сдаются вовремя. И, кстати, именно проектное финансирование спасло застройщиков в пандемию COVID-19, - отметил Антон Мороз. - То же самое и с независимой оценкой квалификации. Бояться чего-то нового - это нормально, так уж устроена человеческая психика. Но в конечном итоге НОК принесет огромную пользу для всей отрасли.

Конкретный пример - если раньше попасть в НРС можно было при стаже от 10 лет, то теперь - от 5, при прохождении НОК.

- Не все молодые специалисты готовы ждать 10 лет, у многих талантливых ребят, как у нас говорят, рожденных на стройке, руки опускаются! Теперь у них будет возможность попасть в НРС значительно раньше, и они смогут занимать руководящие должности на строительной площадке, - назвал лишь одно из преимуществ НОК Антон Мороз.

При этом он видит еще один результат внедрения НОК. Это повышение престижа профессии строителя.

- На стройке буду работать специалисты, обладающие необходимой квалификацией. Конечно, это напрямую влияет и на безопасность строительных работ, а значит, и на снижение травматизма. Наша задача - сделать так, чтобы на стройке не осталось серых пятен, - сказал Антон Мороз.

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. Фото предоставлено пресс-службой НОСТРОЙ.

Важно и то, что квалифицированный сотрудник может претендовать и на высокую зарплату. Грамотные специалисты всегда в цене, и особенно сейчас, когда наблюдается дефицит квалифицированных кадров. По прогнозам НОСТРОЙ, к 2030 году строительная отрасль будет нуждаться в 11,5-12 миллиона работников.

- И мы должны отправлять на стройку только профессионалов своего дела. А в каком случае нам удастся набрать столько человек? И захотят ли они становиться строителями? Захотят, если поймут, что их будут уважать, а зарплата будет высокой. Внедрение НОК - это лишь одна из составных частей в той комплексной работе, которую НОСТРОЙ ведет для того, чтобы достичь этой цели, - резюмировал вице-президент НОСТРОЙ.