Новые вагоны метро «Балтиец» показали в Санкт-Петербурге

На «красную» линию метро Петербурга выйдут на испытания поезда нового поколения «Балтиец» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В метрополитене Санкт-Петербурга появятся новые поезда. Составы нового поколения "Балтиец" начнут курсировать по "красной" ветке подземки после того, как пройдут испытания, запланированные на начало ноября. Модель поездов разработала специально для Северной столицы, рассказали 13 сентября 2022 года в Смольном.

- В Петербурге реализуется масштабная программа обновления всего городского транспорта. Мы приобретаем новые трамваи, троллейбусы, автобусы и вагоны метро. При заключении контрактов ориентируемся на отечественные разработки и продукцию петербургских предприятий. Нынешний заказ – крупнейший за всю историю петербургского метрополитена, - отметил губернатор Александр Беглов.

Вагоны выпускают на заводе в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезда будет выпускать Октябрьский электровагоноремонтный завод Петербурга. До конца года в метрополитен поставят восемь составов. Всего договор заключен на 950 вагонов "Балтиец", на 2022-2031 годы. Стоимость сделки более 242 миллиардов рублей.

Новые поезда экономят электричество благодаря асинхронному тяговому приводу, который производится в России. В кабине машиниста появился пульт управления с сенсорным экраном.

Сидения стилизованы разводными мостами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо этого двери новых вагонов шире на 17 процентов, чем в старых моделях. Впервые установлены прислонно-раздвижные двери. В салоне каждого вагона дисплеи, на которых пассажиры смогут увидеть, где они сейчас едут. Во всех вагонах есть система обеззараживания воздуха. Сидения сделаны из прочного винила и украшены изображениями разводных мостов. Сами вагоны окрашены в серый и красный цвета.

Двери в новых вагонах стали шире Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До начала ноября первый состав будет проходить обкатку без пассажиров, а затем поступит в эксплуатацию.