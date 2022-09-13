Петербургскому транспорту не хватает водителей и машинистов

В «Пассажиравтотрансе» заявили о кадровом голоде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему автобус не успевает за расписанием? Государственным транспортным предприятиям Петербурга не хватает людей. О кадровом голоде в «Пассажиравтотрансе», «Горэлектротрансе» и метрополитене сообщил заместитель главы Комитета по транспорту Олег Матвеев. Дефицит составляет почти четыре тысячи человек - это водители, ремонтники и машинисты. Только в петербургской подземке недокомплект тысяча сотрудников. По словам Матвеева, дефицит произошел из-за снижения пассажиропотока во время пандемии. Проблему решают отчасти переработками, которые ложатся на плечи нынешних сотрудников.

КОММЕРСАНТ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

По словам водителей «Пассажиравтотранса», голый оклад в государственной компании копеечный: без надбавок и премий - в районе прожиточного минимума.

- График четыре через два, смена одиннадцать часов. Но сейчас многие на больничных и в отпусках, поэтому приходится работать пять через один. Это, конечно, тяжело. Обеденное время зависит от маршрута: где-то полчаса, где-то час, - рассказывает водитель Артем. - Если директор автопарка адекватный, можно получать 60-65, максимум 70 тысяч рублей.

Помимо государственных в Петербурге на социальных маршрутах по госконтрактам работают коммерческие перевозчики: «Третий парк», «Вест-Сервис», «Домтрансавто», «Такси». Зарплаты там гораздо выше - в районе 100 тысяч рублей. Вот почему туда стремятся не только безработные водители, но и часть сотрудников «Пассажиравтотранса».

- Там и условия мягче: по камерам не следят, за каждую жалобу не отчитывают и премии не лишают, - отмечает Артем. - А жалобы бывают разные. Иногда пассажирам не нравится, как водители улыбаются и одеваются, и приходится писать объяснительные.

Еще один фактор - подвижной состав, который у государственных перевозчиков отчасти старый. А коммерсанты из-за конкуренции вынуждены обновлять парк.

- Водителям там не приходится принимать наличку, когда пассажир не может расплатиться банковской картой или проездным. У нас же есть план, еще и от дороги отвлекаешься в поисках сдачи, - продолжает Артем. - Мне, например, нужно продавать восемь билетов за смену, а сегодня приобрели только два.

Благодаря транспортной реформе в целом работать стало комфортнее. Однако водители госперевозчика чувствуют несправедливость, когда понимают, что бывшие маршрутчики ездят на новых автобусах и зарабатывают почти в два раза больше.

Зарплата машиниста составляет от 64 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОДЗЕМНАЯ РОМАНТИКА ДЕНЕГ НЕ ПРИНОСИТ

Еще несколько лет назад работать в подземке считалось престижно: людям платили выше среднего по городу. Дефицит кадров обычно образовывался, когда открывались новые станции или депо. Но «Горный институт» ждет нас только через два года, а людей уже не хватает.

«Зарплата машиниста составляет 64 тысячи рублей, после допуска к перевозке пассажиров (через 3-6 месяцев) - от 73 тысяч. График сменный, дополнительный отпуск, бесплатная форма, ДМС, отдых и лечение в санатории, летние лагеря для детей», - обещает вакансия машиниста электропоезда.

По словам депутата парламента Петербурга Алексея Цивилева, методика расчета зарплат в метрополитене устарела.

- Действительно есть нехватка людей - не только машинистов, но и ремонтников и обслуживающего персонала, поэтому действующие сотрудники перерабатывают, - отмечает законотворец. - Люди понимают, что могут переобучиться и зарабатывать на 20-30 тысяч больше.

Цивилев предлагает включить в проект бюджета на 2023-2025 годы дополнительные субсидии городским транспортным предприятиям. Это позволит с января проиндексировать зарплаты на 10 процентов - и машинисты будут получать 103-104 тысячи рублей вместо 95.

Правда, сотрудники метрополитена говорят, что не зарабатывают и столько. Даже после нескольких лет работы, по их словам, зарплата не превышает 70 тысяч. Из-за денег и условий многие уходят на железную дорогу.

- Если соблюдать все нормы, работа в метро встанет! Когда штрафуют за любую провинность, выполнять обязанности объективно сложно, особенно когда зарплаты не повышают много лет, - делится одни из машинистов.

P. S. «Комсомолка» направила официальные запросы с просьбой разъяснить ситуацию в «Пассажиравтортранс» и «Горэлектротранс».

ОФИЦИАЛЬНО

Петербургский метрополитен:

- У нас около 19 тысяч сотрудников, поэтому тысяча вакансий - это немного. Текучка есть всегда: кто-то уходит на пенсию, кто-то - на другую работу. Кроме того, сейчас не так много образовательных учреждений готовит специалистов. Нам действительно требуются машинисты и люди в депо, но пассажиры на себе этого не чувствуют. Работа продолжается в штатном режиме.